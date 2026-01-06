W skrócie Amerykańscy wysłannicy ogłosili osiągnięcie ważnego kamienia milowego podczas szczytu Koalicji Chętnych w Paryżu.

Delegacja USA zadeklarowała trwałe gwarancje bezpieczeństwa oraz gotowość do dalszych rozmów z Ukrainą.

Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił istotę zmiany stanowiska USA oraz ich wsparcie dla bezpieczeństwa Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Poczyniliśmy znaczne postępy w kilku kluczowych obszarach prac, w tym w zakresie naszych dwustronnych ram gwarancji bezpieczeństwa i planu na rzecz dobrobytu" - przekazał specjalny wysłannik prezydenta USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff po zakończeniu spotkania przedstawicieli państw wchodzących w skład Koalicji Chętnych.

Witkoff dodał, że USA zgadzają się z Koalicją, że "trwałe gwarancje bezpieczeństwa i solidne zobowiązania na rzecz dobrobytu są niezbędne dla trwałego pokoju w Ukrainie". Zapewnił, że współpraca w tym względzie będzie nadal trwać.

Specjalny wysłannik Donalda Trumpa dodał także, że amerykańska delegacja będzie kontynuować rozmowy ze stroną ukraińską w najbliższych dniach. "Mamy nadzieję na osiągnięcie dalszych pozytywnych rezultatów w najbliższej przyszłości" - podkreślił we wpisie.

Szczyt Koalicji Chętnych. Przedstawiciel USA: Wielki kamień milowy

- Osiągnęliśmy dzisiaj wielki kamień milowy - powiedział z kolei inny przedstawiciel amerykańskiej delegacji, zięć prezydenta Trumpa Jared Kushner. Zapewnił, że kwestia gwarancji bezpieczeństwa jest "w większości ustalona".

- Jesteśmy bardzo bliscy przygotowania najmocniejszego porozumienia o dobrobycie, jakie kiedykolwiek stało się udziałem państwa wychodzącego z konfliktu - dodał.

Kushner zaznaczył także, że dobra kondycja gospodarcza jest w jego ocenie kluczowym oparciem dla gwarancji bezpieczeństwa. Podkreślił, że strona amerykańska jest gotowa "zrobić wszystko, co konieczne", aby zapewnić dobrą współpracę z Europą.

Emmanuel Macron po szczycie Koalicji Chętnych. "Stanowisko USA się zmieniło"

Deklaracje przedstawicieli Stanów Zjednoczonych skomentował bezpośrednio po zakończeniu spotkania prezydent Francji Emmanuel Macron.

- Wsparcie USA dla gwarancji bezpieczeństwa jest bardzo istotne dla wielu krajów. W ciągu ostatnich kilku tygodni stanowisko Stanów Zjednoczonych się zmieniło - zauważył.

Francuski lider wyjaśnił, że podczas rozmów Amerykanie doprecyzowali swój udział w zapewnieniu bezpieczeństwa Ukrainie po zakończeniu wojny, szczególnie w zakresie monitorowania frontu.

- Mamy wsparcie USA. Ich przesłanie jest spójne, a fakt, że przybyli dzisiaj na to spotkanie, tylko je potwierdza - zaznaczył.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski: Wielki krok naprzód

O ustaleniach wtorkowego szczytu pozytywne wypowiedział się też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jego konkluzje nazwał "wielkim krokiem naprzód".

Ukraiński przywódca chwalił "konkretne treści", które ustalono w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla jego kraju. Zełenski dodał, że na spotkaniu rozmawiano m.in. o tym, jak po zawieszeniu broni będą działać europejskie siły skierowane do Ukrainy i z wojsk których państw będą się składać.

O możliwości wspomagania Ukrainy przez niemieckie wojsko, działające z terytorium sąsiadującego z nią państwa NATO poinformował kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Równocześnie szef niemieckiego rządu stwierdził, że Berlin "zasadniczo niczego nie wyklucza".

Zełenski dodał, że gwarancje bezpieczeństwa Koalicji Chętnych powinny współgrać z niezależnymi od nich gwarancjami bezpieczeństwa USA.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Przedstawiciele 27 państw i rządów, w tym premier Donald Tusk, spotkali się we wtorek w Paryżu w ramach tzw. Koalicji Chętnych. W rozmowach wzięli udział także m.in. przedstawiciele Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner.

Szczyt grupy państw wspierających Ukrainę miał zademonstrować zbliżenie stanowisk USA, Europy i Ukrainy w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Na tapecie znalazły się też zasady rozmieszczenia przyszłych sił międzynarodowych.

Witczak w ''Gościu Wydarzeń'' ostro o prezydencie: Nawrocki jest uzurpatorem kompetencji i władzy Polsat News Polsat News