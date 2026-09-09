W skrócie We wrześniu i październiku przewiduje się najbardziej intensywne walki na Ukrainie, w których mają zostać rozstrzygnięte losy Donbasu.

Rosyjskie wojska zbliżają się do Słowiańska i Kramatorska, a pogarszająca się pogoda ograniczy skuteczność dronów, co może doprowadzić do wzrostu znaczenia piechoty.

Nowe ukraińskie dowództwo stoi przed poważnymi wyzwaniami, w tym problemami z uzupełnieniami armii i oskarżeniami o korupcję oraz niegospodarność.

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Według analityków nadchodząca jesień przyniesie najbardziej intensywne walki, które zdecydują o tym, czy Rosjanie przejmą całkowitą kontrolę nad Donbasem. Wojska Moskwy znajdują się aktualnie w odległości ok. 15 km od pasa twierdz - Słowiańska i Kramatorska, miast, które w ostatnich miesiącach za sprawą ataków artylerii i dronów zmieniły się nie do poznania.

- W ciągu zaledwie kilku miesięcy stopniowo zmieniały się z rozkwitających miast w miejsca, w których strach wyjść na ulicę - powiedział agencji Reutera Andrij Derun z organizacji Come Back Alive wspierającej ukraińską armię.

"Kreml dąży do zdobycia całego obwodu donieckiego, a nowi dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy otrzymali jedno z najtrudniejszych zadań tej wojny" - podała agencja Unian.

Wojna w Ukrainie. Przed Kijowem najcięższe walki tego roku

Według Michaela Kofmana z think tanku Carnegie Endowment for International Peace nadchodząca jesień wyznaczy próby zdobycia pasa twierdz, co oznacza, że Ukrainę czeka konieczność stoczenia najbardziej zaciekłych bitew tego roku.

- W miarę jak warunki pogodowe będą się pogarszać, drony staną się mniej efektywne. To moment, w którym zwykle Rosjanie przywracają mobilność polu walki - powiedział Kofman, wskazując na wysokie prawdopodobieństwo szturmów piechoty zmechanizowanej i zmotoryzowanej.

Rosji od 2022 r. nie udało się zająć całości Donbasu, pod ukraińską kontrolą pozostaje od 15 do 20 proc. okręgu. Prezydent Zełenski wielokrotnie podkreślał, że losy regionu będą decydujące dla całej wojny. Mimo to według Emila Kastehelmiego z fińskiej grupy Black Bird rosyjska jesienna kampania nie będzie stanowiła strategicznego przełomu na korzyść Moskwy.

- Generalnie trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób Rosjanie mogliby osiągnąć sukces wykraczający poza poziom taktyczny - powiedział analityk.

Ukraina. Jesienią mogą rozstrzygnąć się losy Donbasu

Analitycy podkreślają wagę wyzwań, przed jakimi stoi nowe ukraińskie dowództwo. W ciągu ostatnich miesięcy prezydent Zełenski zdecydował zarówno o dymisji ministra obrony narodowej, jak i głównego dowódcy ukraińskiej armii.

Dymisję Ołeksandra Syrskiego ukraińscy żołnierze mieli przyjąć z entuzjazmem. Urodzony w 1965 r. generał oskarżany był o stosowanie sowieckiej szkoły dowodzenia, w której nie szanuje się życia żołnierzy. Syrskiemu wypominane są gigantyczne straty w walkach o niewielkie wioski o nikłym znaczeniu taktycznym i strategicznym.

Nowy minister obrony Jewhenij Chmara, jak i następca Syrskiego Mychajło Drapaty borykają się jednak z problemami w uzupełnieniu kadr, które w ocenie rozmówców agencji są "sparaliżowany korupcją i niegospodarnością".



