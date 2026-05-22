Jedna decyzja zmieniła wszystko. Rosjanie ponieśli bolesne straty

Paweł Basiak

Ukraina odzyskała 400 kilometrów kwadratowych okupowanych terenów, po tym jak Rosjanie zostali odcięci od systemu łączności Starlink - wynika z raportu Agencji Wywiadowczej Pentagonu, cytowanego przez agencję Bloomberga. Były to pierwsze osiągnięcia terytorialne Ukrainy od trzech lat.

Rosyjski wojskowy na wojskowej ciężarówce. Obok start rakiety Falcon 9, wynoszącej na orbitę terminale Starlink
Rosyjski wojskowy na wojskowej ciężarówce. Obok start rakiety Falcon 9, wynoszącej na orbitę terminale Starlink

W skrócie

  • Ukraina odzyskała 400 km² okupowanych terenów po odcięciu Rosjan od systemu Starlink, co potwierdza raport Agencji Wywiadowczej Pentagonu cytowany przez Bloomberga.
  • Wyłączenie dostępu do Starlink znacząco osłabiło zdolności wojskowe Rosjan i spowodowało zamieszanie w ich szeregach, łącznie z przypadkami bratobójczego ognia.
  • W lutym 2026 SpaceX wdrożyło formalne zasady rejestracji anten, co według Bloomberga skutecznie ograniczyło nieautoryzowane użycie Starlinka przez Rosję.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak przekonują autorzy raportu cytowani przez Bloomberga "wyłączenie" Starlinków dla Rosjan w lutym tego roku "tymczasowo, choć znacznie" osłabiło ich zdolności wojskowe. Do tego czasu agresorzy nielegalnie wykorzystywali terminale zbudowane i zasilane przez firmę Elona Muska SpaceX do koordynowania ruchów wojsk i ataków dronów. Technologia była szczególnie chętnie wykorzystywana na obszarach, gdzie łączność była zawodna lub łatwa do zagłuszania.

- To nie problem, z którym zmaga się wróg, ale katastrofa. Dowództwo wojsk załamało się, a operacje szturmowe w wielu obszarach zostały wstrzymane - przekonywał w lutym doradca ministra obrony Ukrainy Serhij "Flash" Beskrestnow.

Po pierwszych doniesieniach z frontu informowaliśmy, że w rosyjskich szeregach zapanowała panika. Dochodziło też do przypadków "bratobójczego ognia".

Starlinki to nie wszystko. Blokada Telegrama zszokowała Rosjan

Kolejny cios dla rosyjskiej armii zgotował... sam Kreml. Rosyjskie władze również w lutym zaczęły ograniczać dostęp żołnierzy i cywilów do komunikatora Telegram "ze względów bezpieczeństwa".

"Na froncie zapanował szok... Starlinki padły, Telegram jest zagłuszany, jak mamy walczyć? Za pomocą gołębi?" - pisał w lutym rosyjski propagandysta Iwan Utenkow.

Amerykańska agencja zauważa, że mimo rosnących problemów już w marcu rosyjskie wojska utrzymywały "ogólną przewagę nad ukraińskimi siłami zbrojnymi w większości obszarów działań wojennych".

Pentagon przygotował raport z frontu na zlecenie amerykańskiego Kongresu.

Rosjanie używali Starlinków. Ukraina dała znać Muskowi

Chociaż Starlink nie był oficjalnie dostępny dla Rosjan, w 2024 roku zaczęły pojawiać się doniesienia, że wojska agresora nabyły te urządzenia i używają ich, by zapewnić sobie dostęp do internetu. Sytuacja ostatecznie zmieniła się, gdy Ukraina powiadomiła SpaceX, że niektóre z urządzeń firmy wspomagały rosyjskie drony używane do ataku na Ukrainę.

"W lutym firma opublikowała osobną instrukcję dotyczącą formalnej rejestracji anten Starlink w celu ich dalszego użytkowania. Musk opublikował ją następnie w poście na X, zachęcając klientów Starlink na Ukrainie do ich przestrzegania" - przypomniał Bloomberg.

"Wygląda na to, że kroki, które podjęliśmy, aby powstrzymać nieautoryzowane użycie Starlinka przez Rosję, przyniosły skutek. Dajcie nam znać, jeśli trzeba będzie zrobić więcej" - pisał przedsiębiorca na początku lutego.

Źródło: Bloomberg

