Wojna w Ukrainie
Jedna decyzja Kremla może pogrążyć rosyjską armię. Sypią się skargi

Paweł Basiak

Rosyjskie władze ruszyły z całkowitą blokadą komunikatora Telegram. Według najnowszych danych problemy z zalogowaniem się i przeglądaniem treści mogą dotyczyć blisko 80 proc. mieszkańców Rosji. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną wskazuje, że brak dostępu do platformy może oznaczać bezprecedensowe problemy dla żołnierzy walczących na ukraińskim froncie.

Pięciu rosyjskich żołnierzy w umundurowaniu i kamizelkach idzie przez otwartą przestrzeń obok wojskowych konstrukcji i opon.
Telegram blokowany w Rosji. Coraz bliżej całkowitego zakazu

W skrócie

  • Kreml rozpoczął całkowitą blokadę komunikatora Telegram w Rosji, co według danych może dotyczyć nawet 80 proc. mieszkańców kraju.
  • ISW informuje, że rosyjskie ministerstwo wydało jednostkom rozkazy zakazujące korzystania z Telegramu i groziło przeniesieniem do szturmowych w przypadku odmowy.
  • Wielu rosyjskich żołnierzy i urzędników obawia się alternatywnego komunikatora Max z powodu możliwej inwigilacji oraz wycieków danych.
ISW, powołując się na źródło twierdzi, że rosyjskie ministerstwo w sobotę miało wydać jednostkom rozkazy, zakazujące korzystania z Telegramu. W przypadku odmowy urzędnicy rzekomo grozili wojskowym przeniesieniem do jednostek szturmowych. Sytuacja wydaje się jednak wyjątkowo kuriozalna - zarówno blogerzy wojskowi, jak i sam rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wskazywali, że Telegram jest jednym z głównych narzędzi komunikacji na linii frontu.

Jako alternatywę dla aplikacji dowództwo proponuje państwowy komunikator Max. Wiele jednostek jednak odmawia zainstalowania oprogramowania, skarżąc się na wycieki danych i możliwą inwigilację służb. Portal Meduza twierdzi, że zaufania do nowej aplikacji nie mają również rosyjscy urzędnicy, którzy korzystają z niej na osobnych kartach SIM i telefonach.

ISW przypomina, że do tej pory zasady korzystania z Telegramu na polu walki nie były ujednolicone. Może oznaczać to, że "okres przejściowy" znacznie osłabi rosyjski proces dowodzenia oraz zaostrzy istniejące problemy komunikacyjne, z którymi siły rosyjskie borykają się od lutego i blokady systemu Starlink.

Blokada Telegramu w Rosji. To może pogrążyć armię

Według dziennika "Kommiersant" Kreml od ostatniego weekendu rozpoczął całkowitą blokadę Telegramu w kraju. Wskaźnik nieudanych zapytań dotyczących domen aplikacji sięga blisko 80 proc., a w niektórych obwodach zbliża się do 90 proc. Wcześniej portale RBC i The Bell twierdziły, że Roskomandzor planuje wyłączenie komunikatora z początkiem kwietnia.

Najwięcej skarg na działanie aplikacji spływa z Moskwy i Petersburga. Według ISW Kreml może postrzegać te miasta jako kluczowe obszary do wprowadzenia blokady, tak by w przyszłości "zastosować oficjalny zakaz w całym kraju przy minimalnym sprzeciwie wewnętrznym".

"Blokady te są częścią niedawnej eskalacji kampanii cenzury internetu przez Kreml od końca 2025 i początku 2026 roku, potencjalnie odzwierciedlając słabnące zaufanie prezydenta Rosji Władimira Putina do stabilności swojego reżimu. Putin prawdopodobnie będzie kontynuował te środki w przyszłości, stając w obliczu coraz trudniejszych i niepopularnych kompromisów, aby utrzymać wysiłek wojenny na Ukrainie" - twierdzą amerykańscy eksperci.

Źródło: Meduza

