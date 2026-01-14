W skrócie Rosja intensyfikuje ataki rakietowe i dronowe na infrastrukturę Ukrainy, szczególnie niszcząc system energetyczny.

Skuteczność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej znacząco spadła, zwłaszcza w przypadku pocisków rakietowych.

W wyniku zmasowanych ataków duże części miast, takich jak Kijów, pozostają bez prądu oraz ogrzewania.

W ostatnich tygodniach Rosja intensyfikuje ataki w Ukrainie. Głównym celem rakietowych i dronowych uderzeń okupanta jest niszczenie infrastruktury krytycznej w miastach, co prowadzi do paraliżu i potężnych utrudnień dla mieszkańców daleko od linii frontu.

Rosjanie uderzają w obiekty mieszkalne, ale i elektrownie, czy inne elementy systemu energetycznego. Dziesiątki tysięcy ludzi w ostatnich dniach, gdy w Ukrainie panują mrozy, musiało radzić sobie bez prądu czy dostępu do ogrzewania.

Zarówno lokalni urzędnicy, jak i sam prezydent Wołodymyr Zełenski, mówią, że sytuacja jest krytyczna, najtrudniejsza wręcz od początku pełnoskalowej wojny.

Wojna w Ukrainie. Zmasowane ataki Rosji, Kijów traci skuteczność w obronie?

The Kyiv Independent, powołując się na dane zebrane przez Dragon Capital, opisuje, że obrona przeciwlotnicza w Ukrainie traci swoją skuteczność, na co wskazują statystyki przekazywane przez same ukraińskie siły zbrojne.

Pod lupę wzięto dane z pierwszych dwóch tygodni nowego roku. Ukraińskie wojsko na przestrzeni tego czasu informowało w sumie o zestrzeleniu 26 z 73 rakiet Rosji. To daje skuteczność na poziomie 36 proc. Dla porównania - jak czytamy - średni miesięczny wskaźnik (dane z kilku ostatnich miesięcy, poczynając od października 2025) wynosił 60 proc.

"W nocnym ataku na miasta w Ukrainie w dniach 12 i 13 stycznia władze informowały o zestrzeleniu zaledwie dwóch z 18 wystrzelonych rakiet balistycznych" - opisuje najnowsze statystyki portal.

Lepiej ukraińska obrona radzi sobie z rosyjskimi dronami. Od początku roku Moskwa wystrzeliła na Ukrainę 1852 bezzałogowce, z czego przechwycono 83 proc.

Moskwa masowo atakuje Ukrainę rakietami i dronami. "Rosja idzie na całość"

By jak najskuteczniej przeciwdziałać rosyjskim atakom, Ukraińcy stosują kilka warstw obrony. To systemy przeciwrakietowe, drony przechwytujące, mobilne jednostki, pickupy z karabinami maszynowymi, a także myśliwce i śmigłowce.

Skala ataków Kremla i kolejne zniszczenia sprawiają jednak, że coraz ciężej jest Ukraińcom utrzymywać dotychczasową skuteczność przechwytywania wrogich obiektów. Portal zwraca także uwagę na niedobory amunicji, o którą wielokrotnie do sojuszników apelował w ostatnim czasie Zełenski.

- Nie mamy wystarczającej liczby pocisków ani radarów, by wykonywać to zadanie - powiedział portalowi anonimowo jeden z podpułkowników Wschodniego Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy o pseudonimie "Free". - Nasze radary są codziennie niszczone - dodał.

O skali operacji, jaką prowadzi teraz Moskwa, mogą świadczyć też słowa wiceministra energetyki Ukrainy Mykoły Kolisnyka, który stwierdził, że "Rosja idzie na całość".

W wyniku ostatnich uderzeń nawet w 70 proc. Kijowa w nocy z 13 na 14 stycznia nie było prądu.

- Rosjanie próbują odciąć miasto od dostępu do prądu i zmusić ludzi, by uciekli - mówił dla The Kyiv Independent Witalij Zaichenko, dyrektor generalny państwowego operatora Ukrenergo.

Źródła: The Kyiv Independent, Reuters

