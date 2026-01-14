Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Jeden wskaźnik miażdżący dla Ukrainy. Trwa podniebny "szturm" Rosji

Karolina Głodowska

Masowe ataki Rosjan sprawiają, że Ukraińcy tracą skuteczność w przechwytywaniu rakiet balistycznych. Opublikowane dane wskazują na istotny spadek w porównaniu do poprzednich miesięcy. To przekłada się na dramatyczną sytuację w wielu miastach daleko od linii frontu. - Rosja idzie na całość - słychać w Ukrainie pełne lęku głosy, że Moskwa przekroczyła krytyczną barierę.

Mężczyzna w ciemnej marynarce stoi na tle nocnego krajobrazu miasta z wybuchem i smugą światła wskazującej na wystrzelony pocisk. Tło wypełnione jest pomarańczowym światłem eksplozji i dymem unoszącym się nad budynkami.
Trudna sytuacja w Ukrainie. Zaczynają mieć problem z przechwytywaniem rosyjskich rakietGleb Garanich / Reuters / Agencja Forum | GAZI SAMAD / ANADOLU / ANADOLU / KAY NIETFELD / DPA PICTURE-ALLIANCEAFP

W skrócie

  • Rosja intensyfikuje ataki rakietowe i dronowe na infrastrukturę Ukrainy, szczególnie niszcząc system energetyczny.
  • Skuteczność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej znacząco spadła, zwłaszcza w przypadku pocisków rakietowych.
  • W wyniku zmasowanych ataków duże części miast, takich jak Kijów, pozostają bez prądu oraz ogrzewania.
W ostatnich tygodniach Rosja intensyfikuje ataki w Ukrainie. Głównym celem rakietowych i dronowych uderzeń okupanta jest niszczenie infrastruktury krytycznej w miastach, co prowadzi do paraliżu i potężnych utrudnień dla mieszkańców daleko od linii frontu.

Rosjanie uderzają w obiekty mieszkalne, ale i elektrownie, czy inne elementy systemu energetycznego. Dziesiątki tysięcy ludzi w ostatnich dniach, gdy w Ukrainie panują mrozy, musiało radzić sobie bez prądu czy dostępu do ogrzewania.

Zarówno lokalni urzędnicy, jak i sam prezydent Wołodymyr Zełenski, mówią, że sytuacja jest krytyczna, najtrudniejsza wręcz od początku pełnoskalowej wojny.

Wojna w Ukrainie. Zmasowane ataki Rosji, Kijów traci skuteczność w obronie?

The Kyiv Independent, powołując się na dane zebrane przez Dragon Capital, opisuje, że obrona przeciwlotnicza w Ukrainie traci swoją skuteczność, na co wskazują statystyki przekazywane przez same ukraińskie siły zbrojne.

Pod lupę wzięto dane z pierwszych dwóch tygodni nowego roku. Ukraińskie wojsko na przestrzeni tego czasu informowało w sumie o zestrzeleniu 26 z 73 rakiet Rosji. To daje skuteczność na poziomie 36 proc. Dla porównania - jak czytamy - średni miesięczny wskaźnik (dane z kilku ostatnich miesięcy, poczynając od października 2025) wynosił 60 proc.

    "W nocnym ataku na miasta w Ukrainie w dniach 12 i 13 stycznia władze informowały o zestrzeleniu zaledwie dwóch z 18 wystrzelonych rakiet balistycznych" - opisuje najnowsze statystyki portal.

    Lepiej ukraińska obrona radzi sobie z rosyjskimi dronami. Od początku roku Moskwa wystrzeliła na Ukrainę 1852 bezzałogowce, z czego przechwycono 83 proc.

    Moskwa masowo atakuje Ukrainę rakietami i dronami. "Rosja idzie na całość"

    By jak najskuteczniej przeciwdziałać rosyjskim atakom, Ukraińcy stosują kilka warstw obrony. To systemy przeciwrakietowe, drony przechwytujące, mobilne jednostki, pickupy z karabinami maszynowymi, a także myśliwce i śmigłowce.

    Skala ataków Kremla i kolejne zniszczenia sprawiają jednak, że coraz ciężej jest Ukraińcom utrzymywać dotychczasową skuteczność przechwytywania wrogich obiektów. Portal zwraca także uwagę na niedobory amunicji, o którą wielokrotnie do sojuszników apelował w ostatnim czasie Zełenski.

    - Nie mamy wystarczającej liczby pocisków ani radarów, by wykonywać to zadanie - powiedział portalowi anonimowo jeden z podpułkowników Wschodniego Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy o pseudonimie "Free". - Nasze radary są codziennie niszczone - dodał.

    O skali operacji, jaką prowadzi teraz Moskwa, mogą świadczyć też słowa wiceministra energetyki Ukrainy Mykoły Kolisnyka, który stwierdził, że "Rosja idzie na całość".

    W wyniku ostatnich uderzeń nawet w 70 proc. Kijowa w nocy z 13 na 14 stycznia nie było prądu.

    - Rosjanie próbują odciąć miasto od dostępu do prądu i zmusić ludzi, by uciekli - mówił dla The Kyiv Independent Witalij Zaichenko, dyrektor generalny państwowego operatora Ukrenergo.

    Źródła: The Kyiv Independent, Reuters

    Najnowsze