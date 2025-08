Jechali wesprzeć armię Putina. Autobus wyleciał w powietrze

Pięciu czeczeńskich żołnierzy zginęło w wyniku eksplozji autobusu w okupowanym Melitopolu. To efekt operacji ukraińskiego wywiadu przeprowadzonej wspólnie z lokalnym ruchem oporu. Wojskowi należeli do wspieranej przez Rosję jednostki Achmat, stacjonującej na co dzień w Groznym.