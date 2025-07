Wyjaśnił też, że co najmniej jedna bateria zawsze była niedostępna z powodu konserwacji lub szkolenia. - To naprawdę niewiele, zwłaszcza biorąc pod uwagę cele NATO dotyczące celów, które musimy osiągnąć. Na pewno nie możemy dać więcej - zaznaczył.

- My daliśmy Ukrainie wsparcie za 350 mld dolarów, Europa za 100 mld. To też duża suma, ale powinni zapłacić więcej. Więc będziemy wysyłać broń, a oni (Europejczycy - red.) będą nam zwracać pieniądze za ten sprzęt. Czy to nie brzmi dobrze? - tłumaczył dziennikarzom republikanin. Jak przyznał, dla Stanów Zjednoczonych będzie to dobry "biznes".