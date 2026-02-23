W skrócie Serhij Kysłyca ujawnia, że rozmowy pokojowe między Rosją, Ukrainą i USA mają biznesowy charakter i są wolne od politycznego popisywania się.

Rosyjscy wojskowi podczas negocjacji są pragmatyczni, a amerykańscy urzędnicy zaangażowani i zadają pytania.

Kysłyca uważa, że jeden telefon mógłby zatrzymać wojnę, lecz jego zdaniem Kreml na razie tego nie zrobi.

W przeddzień czwartek rocznicy napaści Rosji na Ukrainę bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego ujawnił szczegóły trwających od kilku miesięcy negocjacji pokojowych. W wywiadzie dla BBC Serhij Kysłyca przyznał, że w trakcie rozmów rosyjscy wojskowi są pragmatyczni i w przeciwieństwie do Kremla nie "popisują się" hasłami propagandowymi.

Dodał przy tym, że inną sprawą jest składanie przez nich rzetelnych raportów :bez manipulowania lub zmieniania informacji".

Rozmowy pokojowe z Rosją. Ukraiński negocjator ujawnia szczegóły

Ukraiński negocjator pochlebnie wypowiedział się o postawie i zaangażowaniu amerykańskich urzędników, w tym dowódców NATO czy sekretarza armii USA.

- Musimy docenić zaangażowanie i cierpliwość Amerykanów, ponieważ nieustannie uczestniczą w spotkaniach. Nie tylko obserwują… zadają pytania i słuchają naszych odpowiedzi - mówił Kysłyca.

Równie pozytywnie podsumował działania wysłanników Trumpa - Jareda Kushnera oraz Steve'a Witkoffa. Pierwszego z nich ocenił "nie jako nowicjusza", ale wszechstronnego dyplomatę. Witkoffa określił zaś jako "znacznie mądrzejszą osobę niż karykaturalny wizerunek, jaki można zobaczyć w mediach".

Zdaniem negocjatora to właśnie Stany Zjednoczone i technologie wojskowe, wykorzystywane przez Amerykanów, odegrają kluczową rolę w ewentualnym ogłoszeniu zawieszenia broni. - Potrzebujemy kogoś, kto podejmie się roli orzekającej, ponieważ w przypadku naruszenia powinna istnieć strona trzecia, która będzie rzetelna - mówił.

Zapytany o to, co czuł, siadając oko w oko z Władimirem Putinem, Kysłyca stwierdził, że podczas pracy w ONZ "regularnie siadywał w pokoju z wrogiem" i "widział o wiele gorsze rzeczy".

Cztery lata konfliktu w Ukrainie. "Wojnę można by zatrzymać jednym telefonem"

Dzień przed czwartą rocznicą pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, negocjator przytoczył swoje własne wspomnienia z momentu ataku.

Wiadomość o rosyjskim natarciu Kysłyca usłyszał w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwołanego w sprawie kryzysu w Ukrainie. Wyjaśniał, że próbował nakłonić ambasadora Rosji przy ONZ Wasilija Niebienzię, aby ten zadzwonił do szefa MSZ Siergieja Ławrowa i upewnił się, że Rosja nie zamierza przeprowadzić pełnej inwazji.

- Nie będę teraz budził ministra Ławrowa - odpowiedział wówczas Niebienzia.

- Wojnę można by zatrzymać jednym telefonem jednej osoby do szefa sztabu wojskowego - dodał ukraiński negocjator. - Ale najwyraźniej dyktator Kremla nie jest w stanie na razie powstrzymać wojny - podsumował Kysłyca.

Jak informował w poniedziałek szef biura Wołodymyra Zełenskiego, ukraińska delegacja przygotowuje się obecnie do następnej rundy trójstronnych rozmów pokojowych. Spotkanie ma odbyć się w okolicach 27 lutego. Według wcześniejszych zapowiedzi prezydenta, kolejna tura rozmów ma odbyć się w Szwajcarii.

Źródło: BBC

