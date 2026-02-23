Jak negocjuje się z Rosją? Człowiek Zełenskiego ujawnia
Ukraiński negocjator Serhij Kysłyca ujawnił, że rozmowy pokojowe między Rosją, Ukrainą i USA są "wolne od politycznego i historycznego popisywania się" i mają głównie charakter biznesowy. - Wojsko lepiej rozumie, co dzieje się na polu bitwy - mówił w rozmowie z BBC. Były ambasador przy ONZ wrócił pamięcią do pierwszego dnia wojny i uznał, że można by ją zatrzymać "jednym telefonem".
W skrócie
- Serhij Kysłyca ujawnia, że rozmowy pokojowe między Rosją, Ukrainą i USA mają biznesowy charakter i są wolne od politycznego popisywania się.
- Rosyjscy wojskowi podczas negocjacji są pragmatyczni, a amerykańscy urzędnicy zaangażowani i zadają pytania.
- Kysłyca uważa, że jeden telefon mógłby zatrzymać wojnę, lecz jego zdaniem Kreml na razie tego nie zrobi.
W przeddzień czwartek rocznicy napaści Rosji na Ukrainę bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego ujawnił szczegóły trwających od kilku miesięcy negocjacji pokojowych. W wywiadzie dla BBC Serhij Kysłyca przyznał, że w trakcie rozmów rosyjscy wojskowi są pragmatyczni i w przeciwieństwie do Kremla nie "popisują się" hasłami propagandowymi.
Dodał przy tym, że inną sprawą jest składanie przez nich rzetelnych raportów :bez manipulowania lub zmieniania informacji".
Rozmowy pokojowe z Rosją. Ukraiński negocjator ujawnia szczegóły
Ukraiński negocjator pochlebnie wypowiedział się o postawie i zaangażowaniu amerykańskich urzędników, w tym dowódców NATO czy sekretarza armii USA.
- Musimy docenić zaangażowanie i cierpliwość Amerykanów, ponieważ nieustannie uczestniczą w spotkaniach. Nie tylko obserwują… zadają pytania i słuchają naszych odpowiedzi - mówił Kysłyca.
Równie pozytywnie podsumował działania wysłanników Trumpa - Jareda Kushnera oraz Steve'a Witkoffa. Pierwszego z nich ocenił "nie jako nowicjusza", ale wszechstronnego dyplomatę. Witkoffa określił zaś jako "znacznie mądrzejszą osobę niż karykaturalny wizerunek, jaki można zobaczyć w mediach".
Zdaniem negocjatora to właśnie Stany Zjednoczone i technologie wojskowe, wykorzystywane przez Amerykanów, odegrają kluczową rolę w ewentualnym ogłoszeniu zawieszenia broni. - Potrzebujemy kogoś, kto podejmie się roli orzekającej, ponieważ w przypadku naruszenia powinna istnieć strona trzecia, która będzie rzetelna - mówił.
Zapytany o to, co czuł, siadając oko w oko z Władimirem Putinem, Kysłyca stwierdził, że podczas pracy w ONZ "regularnie siadywał w pokoju z wrogiem" i "widział o wiele gorsze rzeczy".
Cztery lata konfliktu w Ukrainie. "Wojnę można by zatrzymać jednym telefonem"
Dzień przed czwartą rocznicą pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, negocjator przytoczył swoje własne wspomnienia z momentu ataku.
Wiadomość o rosyjskim natarciu Kysłyca usłyszał w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwołanego w sprawie kryzysu w Ukrainie. Wyjaśniał, że próbował nakłonić ambasadora Rosji przy ONZ Wasilija Niebienzię, aby ten zadzwonił do szefa MSZ Siergieja Ławrowa i upewnił się, że Rosja nie zamierza przeprowadzić pełnej inwazji.
- Nie będę teraz budził ministra Ławrowa - odpowiedział wówczas Niebienzia.
- Wojnę można by zatrzymać jednym telefonem jednej osoby do szefa sztabu wojskowego - dodał ukraiński negocjator. - Ale najwyraźniej dyktator Kremla nie jest w stanie na razie powstrzymać wojny - podsumował Kysłyca.
Jak informował w poniedziałek szef biura Wołodymyra Zełenskiego, ukraińska delegacja przygotowuje się obecnie do następnej rundy trójstronnych rozmów pokojowych. Spotkanie ma odbyć się w okolicach 27 lutego. Według wcześniejszych zapowiedzi prezydenta, kolejna tura rozmów ma odbyć się w Szwajcarii.
