Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Jak może wyglądać ewakuacja Oleszek? Zełenski alarmuje: Zrobią wszystko

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Mieszkańcy okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim, którzy zgodzą się opuścić miasto podczas lokalnego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją, zostaną najpierw przewiezieni na Krym lub do Rosji - donosi "Financial Times", powołując się na źródła. Według dziennika dopiero później osoby te będą mogły powrócić do Ukrainy. Ewakuację zaplanowano w czwartek.

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Starsza kobieta w różowej czapce patrzy przez okno pojazdu, po lewej widok na Oleszki w 2022 roku
Ewakuowani mieszkańcy Oleszek mogą najpierw trafić na Krym lub do RosjiAndrii Dubchak/Donbas Frontliner via Zaborona/Global Images Ukraine/Getty Images, Evgeniy Maloletka/Associated PressEast News

W skrócie

  • Mieszkańcy ewakuowani z okupowanych Oleszek mogą zostać przewiezieni na Krym lub do Rosji, a dopiero później będą mogli wrócić na terytorium Ukrainy.
  • Prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzega, że Moskwa wykorzysta ewakuację do celów propagandowych, tworząc iluzję chęci wyjazdu cywilów do Rosji.
  • Lokalne zawieszenie broni obowiązuje do niedzieli 1 listopada i ma umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej oraz ewakuację.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Siły rosyjskie rozpoczną rozminowywanie dróg prowadzących do oblężonego miasta, gdzie wciąż przebywa około dwóch tysięcy osób- informuje "Financial Times".

W czwartek rano autobusy powinny rozpocząć ewakuację mieszkańców Oleszek, natomiast tym, którzy nie zechcą opuścić miasta, zostanie dostarczona pomoc humanitarna.

Najpierw na Krym lub do Rosji? Nowe doniesienia w sprawie Oleszek

- Osoby, które zgodziły się wyjechać, miałyby zostać przewiezione na Krym lub do Rosji, zanim będą mogły powrócić do Ukrainy - przekazały dziennik osoby zaznajomione z przebiegiem negocjacji w tej sprawie.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, otwiera się w nowym oknie mówił, że Moskwa chce stworzyć iluzję, jakoby mieszkańcy Oleszek chcieli wyjechać do Rosji.

- Rosja zrobi wszystko, co w jej mocy, aby rozminować teren w taki sposób, by ci ludzie udali się do Rosji i tam zostali - ostrzegał Zełenski w niedzielnym wywiadzie dla ukraińskiej telewizji. - Nasi obywatele i społeczeństwo muszą być przygotowani na to, jak będą to przedstawiać: "Spójrzcie, widzimy tysiące ludzi, którzy naprawdę chcą wyjechać do Rosji, a ci ich ostrzeliwali" - mówił ukraiński przywódca.

Zełenski oskarżał Rosję o blokowanie i zaminowanie dróg prowadzących do Oleszek. Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Peskow twierdził, że siły ukraińskie utrudniały dostawy żywności i leków.

Zawieszenie broni w Oleszkach. Ukraina i Rosja wstrzymały ogień

Rosja i Ukraina rozpoczęły w nocy z poniedziałku na wtorek wprowadzać w życie lokalne zawieszenie broni na południu Ukrainy w ramach porozumienia wspieranego przez USA, którego celem jest ewakuacja cywilów uwięzionych w okupowanym przez Rosję, przyfrontowym mieście Oleszki.

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Zawieszenie broni będzie obowiązywać do niedzieli 1 listopada.

Dawyd Arachamija, przewodniczący frakcji parlamentarnej partii prezydenta Zełenskiego Sługa Narodu napisał w mediach społecznościowych, że to "największe zawieszenie broni na największym odcinku frontu na południu Ukrainy".

Tragiczna sytuacja w Oleszkach. Brakuje żywności i leków

W Oleszkach, leżących około czterech kilometrów od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru, przed inwazją Rosji w 2022 roku mieszkało około 24 tys. osób. Od reszty regionu miasto zostało odcięte przez ataki dronów i miny, co sprawia, że dostarczenie tam żywności i leków jest praktycznie niemożliwe. W Oleszkach brakuje prądu, ogrzewania i wody.

Mieszkańcy "głodują, przetrwali na resztkach warzyw z ogrodu, przetworach, a nawet ślimakach" - pisał wcześniej w serwisie X ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha.

Moskwa przejęła kontrolę nad Oleszkami w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji. Jak wykazało śledztwo agencji Associated Press, zniszczenie przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce w 2023 roku spowodowało potężną powódź, która spustoszyła miasto i prawdopodobnie doprowadziła do śmierci setek mieszkańców.

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Latem nagrania z drona, przedstawiające główną drogę wyjazdową z Oleszek, ukazywały trasę usianą zwęglonymi pojazdami.

Ewakuacja Oleszek. Interweniowała Melania Trump

W piątek Biały Dom informował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać walki w Oleszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Biały Dom dodał, że doprowadziła do tego pierwsza dama USA Melania Trump.

Kreml podawał, że w związku z przygotowaniami do operacji w rejonie Oleszek wojska rosyjskie wstrzymały ogień na kierunku chersońskim.

Rozejm w Oleszkach był jednym z tematów rozmowy telefonicznej premiera Norwegii Jonasa Gahra Stoera i prezydenta Finlandii Alexandera Stubba z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, otwiera się w nowym oknie, która odbyła się we wtorek.

Wcześniej w tej sprawie papież Leon XIV rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy, a jeszcze podczas pobytu w Poliklinice Gemelli - z Putinem.

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