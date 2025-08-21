Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

J.D. Vance o roli państw europejskich w Ukrainie. Mówił o "lwiej części"

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Europa będzie musiała ponieść "lwią część" obciążeń związanych z gwarancjami bezpieczeństwa Ukrainy - powiedział wiceprezydent USA J.D. Vance. Jak dodał, USA mogą jedynie "pomóc" jeśli to będzie konieczne. Wcześniej administracja Donalda Trumpa podkreśliła, że amerykańskie wojska lądowe nie trafią na Ukrainę.

Wiceprezydent USA J.D. Vance
Wiceprezydent USA J.D. VanceKAYLA BARTKOWSKIAFP

W skrócie

  • USA podkreślają, że Europa powinna przejąć główną rolę w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy.
  • Biały Dom wyklucza wysłanie amerykańskich wojsk lądowych na Ukrainę, deklarując jedynie wsparcie koordynacyjne i negocjacyjne.
  • Kreml proponuje alternatywne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy wyłącznie z udziałem Rosji, Chin i państw zachodnich, podkreślając konieczność rezygnacji Kijowa z aspiracji do NATO.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Nie sądzę abyśmy powinni ponosić ten ciężar (gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy - red.). Uważam, że powinniśmy być pomocni, jeśli to będzie konieczne, w powstrzymaniu wojny i położenia kresu zabijaniu - powiedział w środę J.D. Vance na antenie telewizji Fox News.

- Ale myślę, że powinniśmy oczekiwać - i prezydent oczywiście tego oczekuje - że Europa będzie tu odgrywać główną rolę - dodał amerykański polityk.

Wojna w Ukrainie. Wiceprezydent USA o roli Europy

Wiceprezydent USA doprecyzował, że niezależnie od tego jaką formę uzyskają te gwarancje, to Europejczycy będą musieli ponieść "lwią część" ciężarów z nimi związanych.

Wcześniej w środę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła na konferencji prasowej, że amerykańscy żołnierze nie będą stacjonować na terytorium Ukrainy w ramach przyszłych gwarancji bezpieczeństwa. Zaznaczyła, że USA mogą pomóc w działaniach koordynacyjnych. Możliwe są też inne działania w ramach tych gwarancji.

Leavitt dodała, że opracowane mają zostać ramy gwarancji bezpieczeństwa, które będą do zaakceptowania przez strony i które pomogą w zagwarantowaniu długotrwałego pokoju w Ukrainie.

Zobacz również:

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow
Ukraina - Rosja

Sprawa pokoju na Ukrainie. Szef rosyjskiego MSZ stawia warunek

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Siergiej Ławrow: Gwarancje dla Ukrainy tylko z Rosją i Chinami

    Swoją wizję pokojowych gwarancji dla Ukrainy przedstawiła również Federacja Rosyjska.

    - Kreml popiera gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale udzielone przez Rosję, Chiny i państwa zachodnie. Kijów musi zrezygnować ze starań o wejście do NATO - oświadczył w środę na konferencji prasowej w Moskwie rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

    Wcześniej rosyjskie władze wielokrotnie podkreślały, że nie godzą się na rozmieszczenie w Ukrainie lądowych sił NATO, które miałyby być gwarantami bezpieczeństwa tego państwa.

    "Jasno zostało powiedziane: żadnych żołnierzy NATO jako sił pokojowych. Rosja nie zaakceptuje takiej 'gwarancji bezpieczeństwa'" - napisał w środę na platformie X były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew.

    Zobacz również:

    Ambasador Siergiej Andriejew został oficjalnie pożegnany przez nuncjusza apostolskiego w Polsce
    Polska

    Andriejew żegnany z honorami. Wysłannik papieża wręczył mu talerz

    Adrianna Rymaszewska
    Adrianna Rymaszewska

      Plan pokojowy Trumpa. Spotkanie trójstronne na początek

      W poniedziałek w Waszyngtonie odbyło się spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Oprócz ukraińskiego prezydenta w Białym Domu gościli również: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte i kilku liderów państw europejskich.

      W trakcie konsultacji prezydent USA odbył też telefoniczną rozmowę z Władimirem Putinem. Amerykański przywódca poinformował, że "rozpoczął przygotowania do spotkania między Putinem a prezydentem Zełenskim". Plan prezydenta USA zakłada trójstronne spotkanie, w którym udział wezmą przywódcy zwaśnionych państw i on sam jako mediator.

      Strona rosyjska wstępnie zaakceptowała możliwość spotkania Putina z Zełenskim. Trwają obecnie zakulisowe rozmowy dotyczące szczegółów.

      Zobacz również:

      Władimir Putin miał dać Donaldowi Trumpowi 15 minut. Potem poszedł spać
      Ukraina - Rosja

      Putin dał Trumpowi 15 minut. Zaskakujące doniesienia po szczycie w USA

      Paweł Sekmistrz
      Paweł Sekmistrz
      Dron w Osinach. Kowal w ''Gościu Wydarzeń'': To dopiero początek, Polska będzie na celowniku PutinaPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze