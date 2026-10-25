W skrócie Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) ocenia, że rosyjska armia w 2026 roku nie poczyniła znaczących postępów terytorialnych, ponosząc przy tym ogromne straty.

Od lipca bieżącego roku liczba rosyjskich ofiar przekracza 40 tysięcy miesięcznie, co przekłada się na około 458 zabitych lub rannych na każdy kilometr kwadratowy terenu.

Ukraińskie wojska skutecznie blokują próby infiltracji Kupiańska dzięki wykorzystaniu dronów oraz przejęciu kontroli nad kluczową infrastrukturą podziemną.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Armia Putina utknęła w martwym punkcie. Teraz próbuje on odnieść zwycięstwo za pomocą propagandy i kampanii terroru" - skomentowała w mediach społecznościowych najnowsze analizy ISW Anne Applebaum, publicystka amerykańskiego magazynu "The Atlantic" i amerykańsko-polska dziennikarka.

Według analityków rosyjskie siły w 2026 roku odnotowały praktycznie zerowe czyste zdobycze terytorialne, ponosząc jednocześnie ogromne straty. Od lipca liczba rosyjskich ofiar przekracza 40 tys. miesięcznie. Na każdy kilometr kwadratowy utraconego terytorium przypada około 458 rosyjskich ofiar.

Kupiańsk pod presją. Ukraińcy blokują rosyjskie próby infiltracji

W najnowszej analizie, opublikowanej 24 października, ISW zwraca uwagę na sytuację w rejonie Kupiańska w obwodzie charkowskim. Ukraińskie Siły Obronne przeprowadziły tam działania, które ograniczają Rosjanom możliwość przenikania do miasta od północy. Kluczowe znaczenie mają operacje z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych oraz podziemnej infrastruktury.

Analitycy, powołując się na wypowiedź Wiktora Tregubowa, rzecznika ukraińskiej Grupy Sił Połączonych, wskazują, że rosyjskie wojska próbują przemieszczać się przez Gołubiwkę, położoną na północ od Kupiańska. Nie są jednak w stanie utrzymać tam stałej obecności. Problemy mają również z docieraniem do pobliskiej Radkiwki.

Rosyjscy żołnierze podejmują takie próby przede wszystkim podczas niekorzystnych warunków pogodowych. Według ekspertów świadczy to o skuteczności ukraińskich operatorów dronów, którzy utrudniają przeciwnikowi przemieszczanie się i wykrywanie jego pozycji.

Kolejnym istotnym elementem ukraińskich działań jest przejęcie kontroli nad odcinkiem podziemnego rurociągu, biegnącego od Radkiwki do punktu na północny wschód od Gołubiwki. W tym miejscu infrastruktura przechodzi pod rzeką Oskoł.

Jak ocenia ISW, kontrola nad tym odcinkiem utrudnia Rosjanom przedostanie się do północnej części Kupiańska. Połączenie działań w podziemnych korytarzach z przewagą ukraińskich operatorów dronów ogranicza możliwości przeprowadzenia rosyjskiej operacji infiltracyjnej.

Rosyjskie natarcia bez przełomu. Ukraińcy odpowiadają kontratakami

ISW odnotowuje również rosyjskie próby natarcia w rejonie Nowopawłówki i Ołeksandriwki. Działania te nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów. W tym samym obszarze ukraińskie Siły Obronne przeprowadziły kontratak.

Analitycy nie przedstawili szczegółowych informacji o efektach ukraińskiego uderzenia. Nie można więc na tej podstawie jednoznacznie określić, jak wpłynęło ono na przebieg walk ani czy doprowadziło do odzyskania konkretnych pozycji.

Ukraińskie kontrataki odnotowano także na kierunku oriechowskim. Według ekspertów działania obrońców pokrzyżowały rosyjskie plany ofensywne w tym rejonie.

Najnowsza ocena ISW wskazuje tym samym na trudności rosyjskiej armii z osiąganiem trwałych postępów oraz zdolność ukraińskich wojsk do zakłócania działań ofensywnych przeciwnika na różnych odcinkach frontu.



