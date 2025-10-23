W skrócie Viktor Orban oskarżył polski rząd o podsycanie wojennej psychozy po wpisie Radosława Sikorskiego.

Sikorski wyraził nadzieję, że Ukraińcom uda się zniszczyć rurociąg dostarczający rosyjską ropę na Węgry, co spotkało się z ostrą reakcją władz Węgier.

Sytuacja obnaża narastające napięcia w relacjach polsko-węgierskich, podsycane dodatkowo przez różnice stanowisk wobec Rosji i wojny na Ukrainie.

Viktor Orban zamieścił w środę w mediach społecznościowych wpis, w którym oskarżył polski rząd o próbę unicestwienia tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej, wspierając pod wpływem wojennej psychozy wysadzenie ropociągu Przyjaźń podobnie, jak zrobiono to z gazociągiem Nord Stream 2. W opinii węgierskiego przywódcy mogłoby to narazić Węgrów na poważne straty finansowe.

"Nadal opowiadamy się za przyjaźnią naszych narodów" - zaznaczył przy tym Orban.

Orban reaguje na wpis Sikorskiego. "Wojenna psychoza"

Post Viktora Orbana jest następstwem wpisu Radosława Sikorskiego, który na platformie X o sprawie Ukraińca podejrzanego o wysadzenie Nord Stream 2 pisał, że "jest dumny z polskiego sądu, który orzekł, że sabotowanie najeźdźcy nie jest przestępstwem".

"Co więcej, mam nadzieję, że waszemu dzielnemu rodakowi, majorowi 'Madziarowi', uda się w końcu zniszczyć rurociąg naftowy, który zasila wojenną machinę Putina, a wy będziecie mogli dostawać ropę przez Chorwację" - oświadczył Sikorski.

Szef polskiego MSZ odwołał się we wpisie do postaci dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy (SBS) - majora Roberta Browdiego ps. "Madziar", który jest Ukraińcem węgierskiego pochodzenia.

MSZ Węgier zakazało Browdiemu wjazdu na Węgry i podróżowania po strefie Schengen po ukraińskich atakach na ropociąg Przyjaźń, którym na Węgry dostarczana jest rosyjska ropa naftowa.

Tarcia na linii Warszawa-Budapeszt. W tle bliskie relacje Orbana z Putinem

Sprawa sięga jednak o wiele dalej, bowiem Sikorski także reagował swoją wypowiedzią na inny wpis, opublikowany tym razem przez swojego węgierskiego odpowiednika Petera Szijjarto. Polski minister był we wtorek pytany o planowane spotkanie Trump-Putin w Budapeszcie oraz spekulacje, czy w razie, gdyby samolot z rosyjskim przywódcą na pokładzie leciał przez Polskę, nasze służby mogłyby go aresztować.

Szef MSZ odparł wówczas, że nie może zagwarantować, iż niezawisły sąd nie nakaże rządowi zatrzymać takiego samolotu w celu doprowadzenia podejrzanego do Trybunału w Hadze.

"Czy Radosław Sikorski mówi o niezależnym sądzie, który na polecenie (premiera) Donalda Tuska odmówił ekstradycji terrorysty, który wysadził Nord Stream 2?" - napisał na X Szijjarto, komentując sprawę wspomnianego Wołodymyra Żurawlowa.

Z kolei po opublikowaniu postu przez Sikorskiego, w którym wyraził on nadzieję na zniszczenie ropociągu Przyjaźń, głos zabrał również doradca Viktora Orbana - szef jego gabinetu politycznego Balazs Orban, stwierdzając, że to "najciemniejszy wymiar histerii wojennej".

"Radosław Sikorski może dążyć do zniweczenia relacji polsko-węgierskich, ale chciałbym mu przypomnieć, że nasze narody łączy historyczna przyjaźń i jesteśmy krajami sojuszniczymi" - oświadczył.

