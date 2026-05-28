W skrócie Trzy tankowce, należące do rosyjskiej floty cieni, zostały zaatakowane przez drony w pobliżu północnych wybrzeży Turcji na Morzu Czarnym.

Członkowie załóg zaatakowanych statków nie odnieśli obrażeń, a na miejsce wysłano łodzie ratunkowe.

Władze Ukrainy apelują do państw zachodnich o zmianę przepisów, umożliwiającą przejmowanie statków przewożących rosyjskie surowce.

Tribeca poinformowała, że zaatakowane w czwartek tankowce to James II, płynący pod banderą Palau oraz Altura i Velora pod banderą Sierra Leone.

Morze Czarne. Atak na tankowce floty cieni

Wszystkie jednostki zostały wcześniej zidentyfikowane, jako należące do tzw.rosyjskiej floty cieni. Do incydentu doszło około 80 km na północ od wybrzeży Turcji na Morzu Czarnym.

W miejsce wysłane zostały łodzie ratunkowe.

"The Kyiv Independent" przypomina, że Rosja wykorzystuje "flotę cieni" do transportu ropy, żeby ominąć nałożone przez Zachód sankcje. Pojawiają się też przypuszczenia, że statki są wykorzystywane przez Rosję do operacji hybrydowych, m.in. działalności szpiegowskiej i operacji dronowych.

Strona ukraińska nie skomentowała jeszcze tych doniesień, jednak drony dalekiego zasięgu w ostatnich miesiącach atakowały tankowce tzw. rosyjskiej floty cieni na Morzu Śródziemny i właśnie w basenie Morza Czarnego.

Ukraina apeluje do Zachodu. Chodzi i przejmowanie statków z rosyjską ropą

Władze w Kijowie od dawna apelują do zachodnich partnerów o modyfikację przepisów tak, żeby statki transportujące rosyjskie surowce mogły być przejmowane, a ładunki, które są nimi transportowane, posłużyły do wsparcia bezpieczeństwa Europy, zamiast finansować rosyjską agresję.

Wskazano, że państwem, które aktywnie zwalcza "flotę cieni" na swoich wodach jest Francja. "The Kyiv Independent" przypomina, że służby tego kraju trzykrotnie przeprowadziły operację przejęcia takich statków.

Również Belgia we współpracy ze stroną francuską przeprowadziła w marcu operację przejęcia tankowca, płynącego pod banderą Gwinei.

Pod koniec marca Wielka Brytania zakomunikowała, że jej służby również będą wchodzić na pokłady takich statków, jeżeli te znajdą się na jej wodach terytorialnych.

Źródła: Tribeca, Reuters, "The Kyiv Independent"





