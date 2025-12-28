Incydent na spotkaniu z Zełenskim. Trump wyprosił media
- Myślę, że możecie wyjść, żeby coś zjeść. Macie ochotę coś zjeść? Czy uznacie to za przekupstwo i napiszecie o tym brzydki artykuł? - zwrócił się do dziennikarzy Donald Trump po tym, jak delegacje Ukrainy i Stanów Zjednoczonych zasiadły do stołu. Po tych słowach przedstawiciele mediów zostali wyproszeni z sali. W Mar-a-Lago na Florydzie trwa spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa.
W skrócie
- Podczas spotkania Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego na Florydzie doszło do nietypowego incydentu z udziałem dziennikarzy.
- Prezydent Trump wyprosił przedstawicieli mediów z sali, sugerując im przerwę na posiłek.
- Spotkanie dotyczy kluczowych kwestii związanych z zakończeniem wojny rosyjsko-ukraińskiej i gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie rozpoczęło się spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa ze swoim ukraińskim odpowiednikiem - Wołodymyrem Zełenskim.
Rozpoczęcie rozmów poprzedził krótki briefing prasowy, podczas którego przywódcy spotkali się z dziennikarzami i odpowiedzieli na kilka pytań. Następnie politycy weszli do budynku i zasiedli przy stole. To wtedy prezydent Trump wyprosił z sali przedstawicieli mediów.
- Myślę, że możecie wyjść, żeby coś zjeść. Macie ochotę coś zjeść? Czy uznacie to za przekupstwo i napiszecie o tym brzydki artykuł? - stwierdził.
- Zabierz ich na zewnątrz i daj im obiad - powiedział następnie zwracając się do jednej z obecnych osób. Po tych słowach dziennikarze zostali zmuszeni do opuszczenia sali.
Spotkanie Trump - Zełenski. Zaskakujący incydent, dziennikarze wyproszeni
Nagranie ukazujące całą sytuację błyskawicznie obiegło sieć.
Rozmowy przywódców Stanów Zjednoczonych i Ukrainy mają dotyczyć prac nad zakończeniem wojny rosyjsko-ukraińskiej, w tym przede wszystkim kwestii terytorialnych oraz gwarancji bezpieczeństwa.
Podczas poprzedzającego rozpoczęcie spotkania briefingu Trump zapewnił, że negocjacje są "w końcowej fazie". Zapowiedział też, że ostateczne porozumienie przyniesie Ukrainie korzyści ekonomiczne i będzie zawierać gwarancje bezpieczeństwa.
- Będzie umowa o bezpieczeństwie i to będzie silne porozumienie. Kraje europejskie są w to bardzo zaangażowane - powiedział Trump. Odmówił jednak podania szczegółów tych gwarancji.