W skrócie Siergiej Ławrow poinformował, że Rosja nie otrzymała żadnych dokumentów po rozmowach USA i krajów europejskich na temat zawieszenia broni w Ukrainie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uzależnia swój udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos od możliwości spotkania z Donaldem Trumpem. Potwierdził, że zaproponowano mu udział w Radzie Pokoju.

Rozmowy pokojowe utknęły w miejscu, a Kijów nie zgadza się na utratę wschodnich terytoriów i żąda dłuższych gwarancji bezpieczeństwa od USA.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow przekazał we wtorek, że Moskwa nie otrzymała jeszcze żadnych dokumentów po niedawnych rozmowach między Stanami Zjednoczonymi i krajami europejskimi na temat zawieszenia broni w Ukrainie.

Następnie dodał: - Rosja najprawdopodobniej nie będzie w stanie zawrzeć żadnych porozumień z obecnymi przywódcami państw europejskich. W opinii Ławrowa "Europejczycy chcą tylko utrzymać obecny reżim w Kijowie i stworzyć zagrożenie dla Rosji".

Wcześniej Wołodymyr Zełenski informował, że Waszyngton i Kijów finalizują ostatnie punkty porozumienia, które następnie zostanie przedstawione Moskwie.

Prezydent Ukrainy wyraził przekonanie, że jeśli wszystko zostanie dopracowane, możliwe będzie podpisanie umów podczas rozpoczynającego się Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Szczyt w Davos. Niepewny udział Zełenskiego, postawił warunek

Tymczasem przylot Wołodymyra Zełenskiego do Szwajcarii stoi pod znakiem zapytania.

"Prezydent Ukrainy przebywa obecnie w Kijowie po wczorajszych potężnych atakach rosyjskich i na razie nie jedzie do Davos" - poinformował na platformie X dziennikarz agencji Axios Barak Ravid.

Przypomnijmy, ostatniej nocy Rosja zaatakowała Ukrainę, używając ponad 300 dronów oraz znacznej ilości pocisków balistycznych i manewrujących.

Anonimowe źródło w administracji ukraińskiego prezydenta przekazało reporterowi Axios, że "Zełenski może udać się do Davos, jeśli odbędzie dwustronne spotkanie z Trumpem, aby podpisać 'umowę o dobrobycie'".

Jednocześnie Zełenski potwierdził, że otrzymał od Donalda Trumpa zaproszenie do udziału w Radzie Pokoju. Zaznaczył jednak, że trudno mu sobie wyobrazić współpracę z Rosją w tej czy podobnej inicjatywie.

Z kolei służby prasowe Kremla wydały komunikat informujący, że wysłannik prezydenta Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew może podczas spotkań w Davos przekazać wysłannikom USA informacje z Moskwy, dotyczące procesu pokojowego w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie

Rozmowy o zawieszeniu broni w Ukrainie utknęły w martwym punkcie. Kijów nie zgadza się na utratę części wschodnich terytoriów. Barierę nie do przejścia stanowią również niesatysfakcjonujące gwarancje bezpieczeństwa, oferowane przez Donalda Trumpa.

Obecny plan pokojowy dla Ukrainy przewiduje gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA na 15 lat - przekazał w grudniu dziennikarzom Wołodymyr Zełenski. Dodał, że poprosił Donalda Trumpa o gwarancję na okres do 50 lat.

Źródło: Reuters

Wiceminister o zaproszeniu Nawrockiego do Rady Pokoju: To nie tylko jego decyzja Polsat News Polsat News