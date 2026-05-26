Idziesz na wojnę? Zlikwidujemy ci długi. Nowy "prezent" od Putina
Rosja stawia na nowy system motywacji - za podpisanie kontraktu z armią państwo może wyzerować długi żołnierza. Nowa ustawa podpisana przez Władimira Putina przewiduje umorzenie kredytów nawet do 10 mln rubli dla uczestników wojny przeciw Ukrainie. Jak podają rosyjskie agencje, przepisy dotyczą również członków rodzin osób, które zaciągają się do wojska.
W skrócie
- Rosja wprowadziła ustawę umożliwiającą umorzenie długów do 10 mln rubli żołnierzom i członkom ich rodzin po podpisaniu kontraktu z armią.
- Przepisy obejmują rekrutów podpisujących kontrakty od 1 maja i nie dotyczą osób objętych sądową egzekucją.
- Dodatkowe benefity dla żołnierzy i ich rodzin obejmują priorytetowe zatrudnienie, opiekę medyczną oraz ułatwienia w edukacji.
Umorzenie długów to jedna z form motywacji, która dotyczy nie tylko samych żołnierzy, ale i ich małżonków. Według części komentatorów rosyjskie władze zachęcają obywateli do podpisywania kontraktów wojskowych poprzez ulgi finansowe i społeczne.
Rosja anuluje część długów osobom, które wstąpiły do wojska
Nowa ustawa dla uczestników "specjalnej operacji wojskowej" (stosowany w Rosji eufemizm agresji wymierzonej w Ukrainę) weszła w życie 25 maja i dotyczy wszystkich rekrutów podpisujących kontrakty od 1 maja.
Władimir Putin zgodził się anulować długi zaciągnięte przez żołnierzy pod warunkiem, że nie przekroczyły łącznie 10 milionów rubli (ok. 510 tys. zł) na jedną osobę, a także nie wydano sądowego nakazu egzekucji.
Jak podał rosyjski portal Gazeta, wcześniej prawo stanowiło, że długi będą mogli umorzyć żołnierze, którzy zaciągnęli się na wojnę z Ukrainą przed 1 grudnia 2024 roku.
Pakiet benefitów dla Rosjan na wojnie z Ukrainą. Tak działa motywacja Kremla
Oprócz anulowania długów rosyjscy żołnierze mogą liczyć na dodatkowe środki wsparcia dla personelu wojskowego i ich rodzin, które wynikają z poprzednich ustaw.
15 maja Putin wydał dekret o jednolitych podstawowych środkach wspierających żołnierzy. Zagwarantowano im m.in. priorytetowe zatrudnienie przez wybrane podmioty, ekskluzywną opiekę medyczną, a także rejestrowanie ich dzieci do szkół i przedszkoli poza kolejką.
Wcześniej, 25 kwietnia, podpisany został pakiet ustaw, dający małżonkom zmarłych uczestników wojny z Ukrainą prawo do bezpłatnego wstępu na uczelnie i uniwersytety. Z kolei weteranom wojennym zagwarantowano zachowanie pracy nawet w przypadku zmniejszania personelu w jednostkach czy urzędach państwowych.
Źródła: Interfax, Gazeta, Kommersant, Kronen Zeitung