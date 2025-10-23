O planach wzmocnienia ukraińskich sił powietrznych pisze Business Insider. Jak informują dziennikarze, Kijów zgłosił zapotrzebowanie na 150 maszyn, co znacznie przewyższa zamówienie złożone przez szwedzkie siły zbrojne.

"Takie zamówienie jest rzeczywiście niezwykle duże. Szwecja sama zaplanowała bowiem zamówienie zaledwie 60 nowych Gripenów E dla swoich sił powietrznych. Zamówienie ukraińskie jest porównywalne z całością istniejących i potencjalnych zamówień na te samoloty, wliczając w to prawdopodobne kontakty eksportowe" - napisano.

Wojna w Ukrainie. Kijów kupuje szwedzkie Gripeny

Zdaniem ekspertów wojskowych szwedzkie myśliwce wielozadaniowe to idealny sprzęt dla ukraińskich sił powietrznych. Samoloty produkowane przez Saab zostały zaprojektowane specjalnie do walki z rosyjską armią.

Są zdolne do startu nawet z uszkodzonych lub zniszczonych pasów startowych, wymagają minimalnej konserwacji i posiadają zaawansowany system walki elektronicznej.

JAS 39E/F Gripen uznawane są za lepiej przystosowane do współczesnych warunków bojowych niż amerykański F-16 i francuski Mirage. Szwedzkie maszyny mogą operować z dróg cywilnych, co czyni je niemal niewrażliwe na rosyjskie ataki na infrastrukturę.

Władze w Sztokholmie niedawno zapowiedziały, że są w stanie szybko dostarczyć do Ukrainy 10 samolotów Gripen C/D, które obecnie znajdują się w służbie tamtejszej armii.

