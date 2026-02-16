Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Idą bitwy, które rozstrzygną o losach wojny. Ukraiński wojskowy wskazuje trzy miejsca

Jakub Krzywiecki

Jakub Krzywiecki

Dowódca ukraińskiego pułku "Achilles" twierdzi, że nie ma szans na zakończenie wojny przed 2027 rokiem. Jurij Fedorenko podkreśla też, że w 2026 roku dojdzie do bitew, które rozstrzygną o losach wojny.

Czołg ukryty wśród drzew z zamaskowaną lufą, na tle mapy pokazującej region Ługańska oraz okolicznych miejscowości, podkreślając militarny kontekst i lokalizację działań.
Mapa frontu i czołg Zbrojnych Sił UkrainySYLVIE HUSSON / ANDRIY ANDRIYENKO / 65TH MECHANIZED BRIGADE OF UKRAINIAN ARMED FORCES AFP

W skrócie

  • Dowódca Jurij Fedorenko twierdzi, że rok 2026 będzie najtrudniejszy od początku wojny i decydujący dla jej losów.
  • Wojskowy prognozuje, że porozumienie pokojowe może być podpisane najwcześniej w pierwszej połowie 2027 roku.
  • Wojskowy wskazał też na kluczowe starcia w obwodach donieckim, charkowskim i zaporoskim.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według wojskowego Jurija Fedorenki do najważniejszych starć dojdzie na granicach obwodów donieckiego, charkowskiego oraz w obwodzie zaporoskim wiosną, latem i jesienią.

Jurij Fedorenko udzielił wywiadu Ukraińskiemu Radiu. Jest on dowódcą 429. samodzielnego pułku bezzałogowych statków powietrznych "Achilles". Federenko odegrał kluczową rolę w tworzeniu ukraińskich sił dronowych.

Wojna w Ukrainie. Dowódca pułku dronów mówi, kiedy możliwy jest pokój

Zdaniem dowódcy w 2027 dojdzie do "stopniowego spadku intensywności" działań wojennych. - Pierwsza połowa 2027 roku prawdopodobnie stworzy najlepsze warunki do podpisania porozumienia pokojowego. Ale nie wcześniej - zaznacza Fedorenko.

Pierwsza połowa 2027 roku prawdopodobnie stworzy najlepsze warunki do podpisania porozumienia pokojowego
Jurij Fedorenko w rozmowie z Ukraińskim Radiem

- Oznacza to, że rok 2026 pod względem intensywności działań wojennych będzie najtrudniejszym rokiem w całej wojnie na pełną skalę, ale będzie też decydujący - podkreśla dalej wojskowy. Starcia jego zdaniem rozstrzygną o warunkach i momencie zakończenia wojny.

Ukraina. Rosjan zatrzymały mrozy, ale ruszyli ponownie

Wojskowy w wywiadzie mówił również o aktualnych warunkach na froncie. Wskazał, że 30-stopniowy mróz utrudnił walkę i działania tradycyjnych wojsk, a "walka stała się bardzo trudna". Z drugiej strony zaznaczył jednak, że to dobre warunki do działania dronów, ponieważ przy wysokim mrozie jest dobra widoczność.

- Liczba starć nieco spadła, wróg nie może atakować przy -30 stopniach. (...) Po drugie wróg jest wcześnie wykrywany i niszczony, w związku z tym nieco zwolnił - dodał.

Intensywność walk zwiększyła się krótko po tym, jak mróz nieco odpuścił. - Wróg z całych sił wykonał powierzone mu zadania. Dlatego intensywność walk jest obecnie bardzo duża i złożona - przyznał Fedorenko.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Agencja Unian cytuje również żołnierza 77. samodzielnej brygady lotnictwa Wiktora Pietrowicza, który przekazał, że Rosjanie stale wywierają presję i szukają słabych punktów w ukraińskiej obronie w rejonie Kupiańska. To informacje, które ukraińska agencja opublikowała w poniedziałek 16 lutego.

Zobacz również:

Ukraińscy żołnierze w coraz trudniejszej sytuacji, na zdjęciu: Siły Zbrojne Ukrainy na polu walki
Wojna w Ukrainie

Wojskowy zauważył zmianę na froncie. Rosjanie dostali rozkaz. "Do lutego"

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski
Sobkowiak-Czarnecka w "Gościu Wydarzeń" o programie SAFEPolsat News

Najnowsze