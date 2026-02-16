W skrócie Dowódca Jurij Fedorenko twierdzi, że rok 2026 będzie najtrudniejszy od początku wojny i decydujący dla jej losów.

Wojskowy prognozuje, że porozumienie pokojowe może być podpisane najwcześniej w pierwszej połowie 2027 roku.

Wojskowy wskazał też na kluczowe starcia w obwodach donieckim, charkowskim i zaporoskim.

Według wojskowego Jurija Fedorenki do najważniejszych starć dojdzie na granicach obwodów donieckiego, charkowskiego oraz w obwodzie zaporoskim wiosną, latem i jesienią.

Jurij Fedorenko udzielił wywiadu Ukraińskiemu Radiu. Jest on dowódcą 429. samodzielnego pułku bezzałogowych statków powietrznych "Achilles". Federenko odegrał kluczową rolę w tworzeniu ukraińskich sił dronowych.

Wojna w Ukrainie. Dowódca pułku dronów mówi, kiedy możliwy jest pokój

Zdaniem dowódcy w 2027 dojdzie do "stopniowego spadku intensywności" działań wojennych. - Pierwsza połowa 2027 roku prawdopodobnie stworzy najlepsze warunki do podpisania porozumienia pokojowego. Ale nie wcześniej - zaznacza Fedorenko.

- Oznacza to, że rok 2026 pod względem intensywności działań wojennych będzie najtrudniejszym rokiem w całej wojnie na pełną skalę, ale będzie też decydujący - podkreśla dalej wojskowy. Starcia jego zdaniem rozstrzygną o warunkach i momencie zakończenia wojny.

Ukraina. Rosjan zatrzymały mrozy, ale ruszyli ponownie

Wojskowy w wywiadzie mówił również o aktualnych warunkach na froncie. Wskazał, że 30-stopniowy mróz utrudnił walkę i działania tradycyjnych wojsk, a "walka stała się bardzo trudna". Z drugiej strony zaznaczył jednak, że to dobre warunki do działania dronów, ponieważ przy wysokim mrozie jest dobra widoczność.

- Liczba starć nieco spadła, wróg nie może atakować przy -30 stopniach. (...) Po drugie wróg jest wcześnie wykrywany i niszczony, w związku z tym nieco zwolnił - dodał.

Intensywność walk zwiększyła się krótko po tym, jak mróz nieco odpuścił. - Wróg z całych sił wykonał powierzone mu zadania. Dlatego intensywność walk jest obecnie bardzo duża i złożona - przyznał Fedorenko.

Agencja Unian cytuje również żołnierza 77. samodzielnej brygady lotnictwa Wiktora Pietrowicza, który przekazał, że Rosjanie stale wywierają presję i szukają słabych punktów w ukraińskiej obronie w rejonie Kupiańska. To informacje, które ukraińska agencja opublikowała w poniedziałek 16 lutego.

