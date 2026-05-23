W skrócie Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed planowanym przez Rosję szeroko zakrojonym atakiem na Ukrainę z użyciem systemu Oresznik, powołując się na dane wywiadu amerykańskiego i europejskiego.

Prezydent Ukrainy apelował do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócił się do sojuszników o presję na Moskwę, by powstrzymać eskalację działań wojennych.

Oresznik to system rakietowy o zasięgu około 4 tys. km, którego kilka egzemplarzy rozmieszczono pod koniec zeszłego roku we wschodniej Białorusi.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Nasze służby wywiadowcze poinformowały, że otrzymały informacje, w tym od partnerów amerykańskich i europejskich, o przygotowywanym przez Rosję ataku przy użyciu systemu Oresznik. Sprawdzamy te informacje" - czytamy w komunikacie Wołodymyra Zełenskiego.

Rozwiń

Polityk przekazał, że do ukraińskich służb trafiają sygnały, które mogą wskazywać, że Rosjanie szykują się do szeroko zakrojonego uderzenia, w którym zostaną wykorzystane różne typy broni - w tym potencjalnie także systemy Oresznik.

Ukraina - Rosja. Wołodymyr Zełenski ostrzega przed możliwym atakiem

Prezydent Ukrainy zaapelował do mieszkańców kraju, aby zachowali szczególną ostrożność w nadchodzących godzinach. "Rosyjskie szaleństwo naprawdę nie zna granic, więc proszę, dbajcie o swoje życie - korzystajcie ze schronów" - podkreślił.

W kolejnej części wypowiedzi zwrócił się do ukraińskich sojuszników z apelem o wywarcie na Moskwę presji, aby ta nie nasilała działań wojennych.

"Jeśli pozwoli się Rosji na niszczenie życia na taką skalę, żadne porozumienie nie powstrzyma innych podobnych reżimów opartych na nienawiści przed agresją i atakami" - napisał.

Wojna w Ukrainie. Kijów szykuje się na ciężką noc. "Z całą stanowczością"

"Wzmacniamy naszą obronę powietrzną i będziemy reagować z całą stanowczością na każdy rosyjski atak" - dodał polityk, stwierdzając następnie, że Ukraina "wyraziła zgodę na Paradę (Zwycięstwa w Moskwie - red.), ale nie daje to Rosji prawa do szaleństwa".

Zełenski podkreślił, że wojna musi się skończyć. "Potrzebujemy pokoju, a nie rakiet zaspokajających chore ambicje jednej osoby" - podkreślił.

Oresznik to zaawansowany system rakietowy oparty na technologii podobnej do międzykontynentalnej rakiety RS-26 Rubież. Jego zasięg szacowany jest na około 4 tys. km, co pozwala na uderzenie w cele w całej Europie Środkowo-Wschodniej i dalej.

W ostatnich dniach zeszłego roku trzy tego typu systemy zostały rozmieszczone we wschodniej Białorusi, w pobliżu miejscowości Krzyczewo, co potwierdziła analiza zdjęć satelitarnych. Docelowo Oreszniki miały jednak zostać przewiezione w inne miejsce na białoruskim terytorium.





Kownacki w "Gościu Wydarzeń" o decyzji Trumpa: Chciał dać pewien sygnał Polsat News