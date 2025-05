Radosław Sikorski - zdaniem jego węgierskiego odpowiednika - jest "prowojennym politykiem", który jednocześnie zalicza się do grona "hungarofobów". Takie zdanie wyraził w nagraniu w mediach społecznościowych.

W dodatku Peter Szijjarto powiedział, że polski szef MSZ "nienawidzi Węgier". Członek rządu Viktora Orbana odniósł się w ten sposób do czwartkowego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO , które odbyło się w Turcji. Radosław Sikorski przedstawił w polskim stanowisku między innymi potrzebę dalszego wspierania Ukrainy w walce z Rosją.

W nagraniu Szijjarto skomentował stanowisko Radosława Sikorskiego , porównując go do "papugi".

- Jasno dałem do zrozumienia, że mamy do czynienia z kampanią oczerniającą wymierzoną przeciwko Węgrom - dodał, uderzając jednocześnie w szefa polskiego MSZ za pośrednictwem wpisu na platformie X.

"Na dzisiejszym posiedzeniu NATO Radosław Sikorski - jeden z najbardziej prowojennych polityków - papugował tezy ukraińskiej kampanii oszczerstw przeciwko nam. Stanowczo odrzucam jego oskarżenia. Jest to skoordynowana próba zdyskredytowania i uciszenia nas w sprawie członkostwa Ukrainy w UE " - napisał.

Oprócz tego w opinii współpracownika Viktora Orbana na Ukrainie funkcjonuje "propaganda antywęgierska" i podkreślił przy tym, że "stale się nasila". - Bruksela i Warszawa również chcą wzmocnić tę kampanię oszczerstw przeciwko Węgrom. Jasne jest, że wszystko to dzieje się teraz po to, by uniemożliwić Węgrom wyrażenie swojej opinii w sprawie Ukrainy w Europie - zaznaczył.