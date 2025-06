Huczy od plotek o nieślubnej córce Putina. Za nic ma zachodnie sankcje

Domniemana córka Władimira Putina z pozamałżeńskiego związku zadomowiła się we francuskim świecie sztuki – podaje The Moscow Times, powołując się na artystkę Nastję Rodionową. Kobieta twierdzi, że Jelizawieta Kriwonogich współpracuje na co dzień z galeriami wystawiającymi prace antywojennych twórców, m.in. z Ukrainy. Informacje te potwierdziło zresztą jedno z paryskich stowarzyszeń, które jednak nie wypowiedziało się na temat ewentualnych związków 22-latki z przywódcą Rosji.