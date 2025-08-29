Ukraina Rosja
Historyczny wyczyn Ukraińców. Rosyjskie systemy obrony bezradne

Marcin Jan Orłowski

Ukraińskie wojsko wykonało pierwszy w historii udany atak na okręt wojenny przeprowadzony za pomocą drona FPV. W czwartek rosyjska korweta Bujan-M została trafiona w Zatoce Tiemriuckiej na Morzu Azowskim.

Ukraińcy trafili dronem FPV w korwetę Bujan-M
Ukraińcy trafili dronem FPV w korwetę Bujan-MMaptiler.com / Ministerstwo Obrony Rosjidomena publiczna

O szczegółach ataku czytamy w serwisie Defense Express. Jak zauważają autorzy, trafienie miało miejsce w symbolicznym dniu. W czwartek mijało bowiem dokładnie 73 lata od pierwszego bojowego użycia dronów FPV.

    Ostrzał rosyjskiej korwety Bujan-M przeprowadziła jednostka specjalna "Ghost", która standardowo używa dronów "Rubaka" lub UJ-26 "Bober". Z uzyskanych informacji wynika, że okręt doznał uszkodzeń części pokładowej, a także stacji radarowej MR-352 odpowiedzialnej za wykrywanie celów morskich i powietrznych.

    Jeśli doniesienia się potwierdzą, będzie to oznaczało, że rosyjski okręt został skutecznie "oślepiony".

    Wojna w Ukrainie. Rosyjskie systemy obrony bezradne

    Według informacji źródeł Defense Express, załoga korwety Bujan-M miała świadomość zagrożenia i podjęła próbę odpowiedzi. Zainstalowane na niej systemy obrony przeciwlotniczej nie otworzyły jednak ognia.

    Nie wiadomo, co mogło być przyczyną awarii. Wśród scenariuszy wymieniane są: usterka radaru, systemu kierowania ogniem lub systemu celowniczego.

    Szczególnie zastanawiający dla ekspertów jest brak reakcji szybkostrzelnego systemu artyleryjskiego AK-630M2 Duet, który przeznaczony jest do niszczenia dronów i pocisków rakietowych.

    Według analityków portalu Militarnyi.com to już trzeci tego typu rosyjski okręt, który udało się uszkodzić w trakcie wojny w Ukrainie.

