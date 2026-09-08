W skrócie Rosja i Korea Północna otworzyły pierwszy most drogowy nad rzeką Tumen, który ma służyć "wymianie personelu, turystyce i handlu".

Według organizacji Truth Hounds most może zostać wykorzystany jako "tajny korytarz logistyczny" do wsparcia Rosji w wojnie z Ukrainą.

Rosyjskie władze informują, że most umożliwi przejazd do 300 pojazdów dziennie, a początkowo będzie wykorzystywany do transportu towarów.

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Otwarty został pierwszy most drogowy łączący Rosję i Koreę Północną. Państwowe media w Pjongjangu podały, że przeprawa będzie wykorzystywana do "wymiany personelu, turystyki i handlu" przez granicę nad rzeką Tumen.

Ukraińska organizacja śledcza Truth Hounds uważa, że most ma służyć do utworzenia "tajnego korytarza logistycznego" w celu wsparcia Rosji w wojnie z Ukrainą. Od czasu inwazji na pełną skalę oba kraje zacieśniły współpracę, a Władimir Putin i Kim Dzong Un zobowiązali się do wzajemnej pomocy w przypadku ewentualnej agresji na sojusznika.

Rosja i Korea Północna otworzyły pierwszy most drogowy

Premier Rosji Michaił Miszustin określił most nad rzeką Tumen jako "nowy symbol przyjaźni", z kolei jego północnokoreański odpowiednik Pak Thae-song nazwał to wydarzenie "historycznym".

- To potężny impuls dla dalszego rozwoju współpracy handlowej, gospodarczej, naukowej, technologicznej i kulturalnej - wymieniał Miszustin, łącząc się podczas ceremonii otwarcia za pośrednictwem łącza wideo.

Rosyjski polityk twierdził, że stosunki między Moskwą a Pjongjangiem są "na bezprecedensowo wysokim poziomie".

300 pojazdów, ponad trzy tysiące osób. Rosyjskie media o nowym moście

Jak podaje rosyjska państwowa agencja TASS, most może codziennie przekraczać do 300 pojazdów i 2323 osób. Rosyjskie władze ogłosiły jednak, że początkowo most będzie służył do transportu towarów, a dopiero z końcem roku zostanie otwarty dla ruchu pasażerskiego.

Dotychczas między Rosją i Koreą Północną istniały wyłącznie połączenia lotnicze i kolejowe. Jedynym połączeniem drogowym było prowizoryczne rozwiązanie, polegające na tym, że na mocy specjalnego porozumienia na moście kolejowym układano drewniane deski, by umożliwić przejazd pojazdów - podaje agencja Reutera.

Ze zdjęć satelitarnych opublikowanych przez BBC w maju wynikało, że konstrukcja ma długość około jednego kilometra. Widać było łączące się z nią nowe drogi dojazdowe, przejście graniczne, infrastrukturę pomocniczą i parkingi.

- Tempo budowy odzwierciedla skalę wymiany handlowej między stronami - komentował w maju Victor Cha z think tanku Center for Strategic and International Studies (CSIS). - Jest to w dużej mierze napędzane poprzez dostarczanie przez Koreę Północną żołnierzy, broni, amunicji i robotników na potrzeby wojny Putina w Ukrainie - tłumaczył.

Tysiące żołnierzy, sprzęt wart miliardy. Korea Północna pomaga Rosji

Korea Południowa szacuje, że Pjongjang przetransportował do Rosji statkami rakiety i pociski o wartości od 7 do 14 miliardów dolarów. Szacuje się, że około 11 tys. północnokoreańskich żołnierzy walczy w imieniu Rosji z Ukraińcami.

Truth Hounds stwierdziła w niedawnym oświadczeniu, że biorąc pod uwagę umowę o partnerstwie strategicznym między krajami z 2024 roku, most mógłby służyć do transportu północnokoreańskiego personelu wojskowego, pracowników budowlanych i wysokich rangą oficerów bezpośrednio do Rosji. Umożliwiłoby to również przepływ rosyjskiej technologii i zasobów w przeciwnym kierunku.

Rosyjscy turyści w Korei, Koreańczycy na budowach w Rosji

Budowa mostu nad rzeką Tumen rozpoczęła się w 2025 roku, po zawarciu porozumienia podczas wizyty Putina w Korei Północnej rok wcześniej - jego pierwszej podróży do tego kraju po 24 latach. Ukończenie mostu zajęło 495 dni z uwzględnieniem opóźnień.

Od momentu zezwolenia na wjazd w 2024 roku do Korei Północnej stopniowo przybywają rosyjscy turyści. Korea Północna przyjmuje ich w stolicy, Pjongjangu, oraz w nadmorskim kurorcie Wonsan-Kalma, jednocześnie blokując wjazd turystów z innych krajów.

Według szacunków Korei Południowej około 10 tys. mieszkańców Północy pracuje na rosyjskich placach budowy. Choć ONZ zakazuje korzystania z północnokoreańskiej siły roboczej, wielu Koreańczyków z Północy wjeżdża do Rosji, posługując się wizami studenckimi.

Źródło: BBC News



