W skrócie Ukraiński dron morski zniszczył rosyjską bezzałogową łódź na Morzu Czarnym, co zostało udokumentowane na nagraniu.

Marynarka Wojenna Ukrainy poinformowała, że było to pierwsze w historii bezpośrednie starcie bezzałogowych jednostek na morzu.

Obie strony konfliktu wykorzystują drony morskie. Według mediów Rosjanie budują nową, specjalną bazę na Krymie przeznaczoną dla takich jednostek.

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Wojna zmienia swoje oblicze - coraz większą rolę na polu walki odgrywają zdalnie sterowane jednostki. Kolejnym przykładem tej przemiany stała się operacja przeprowadzona na Morzu Czarnym przez Siły Zbrojne Ukrainy, podczas której zniszczono rosyjski bezzałogowy kuter.

Ukraina. Starcie dwóch dronów na Morzu Czarnym

"Marynarka Wojenna, we współpracy z Główną Dyrekcją Wywiadu, przeprowadziła udaną operację na Morzu Czarnym i zniszczyła rosyjską bezzałogową łódź morską" - przekazano w sobotę w komunikacie ukraińskiego wojska na Telegramie.

Do ataku wykorzystano ukraiński dron morski, wyposażony w działko automatyczne. "Cel został wykryty przez jednostki Głównej Dyrekcji Wywiadu. Bezzałogowa łódź marynarki Sargan 3000, wyposażona w automatyczną wieżę RWS "Protector" kalibru 12,7 mm, skutecznie go zniszczyła" - sprecyzowały służby.

Na nagraniu udostępnionym przez Marynarkę Wojenną Ukrainy widać, jak ostrzelana jednostka zaczyna dymić i po chwili tonie. Według przedstawicieli ukraińskiej armii, "to pierwsza w historii bitwa morska między bezzałogowymi łodziami".

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Wojna na drony morskie. Media: Rosja buduje specjalną bazę

Drony morskie są szeroko wykorzystywane zarówno przez Ukrainę, jak i Rosję. Według ustaleń agencji Unian Rosjanie zaczęli niedawno budowę nowej bazy na okupowanym Krymie, która prawdopodobnie posłuży jako pierwszy wyspecjalizowany port dla bezzałogowców.

- Nie mogę na razie potwierdzić ani zaprzeczyć tej informacji. W każdym razie od dawna uważamy takie zagrożenie jak drony morskie za ważne, dlatego przygotowujemy się do odpowiedzi na takie zagrożenia. (...) Jeśli chodzi o to miejsce, wygląda ono trochę dziwnie - komentował medialne doniesienia rzecznik Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Pletenczuk.

Źródła: Unian, Ukrinform



