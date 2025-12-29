W skrócie Ukraińska policja rozbiła grupę handlującą bronią pozyskaną na froncie.

Podczas akcji zabezpieczono duże ilości broni, amunicji i materiałów wybuchowych.

Lider grupy został zatrzymany, a śledztwo mające ustalić wszystkich członków trwa.

W poniedziałek Policja Krajowa w Ukrainie poinformowała o likwidacji kanału nielegalnej sprzedaży broni na dużą skalę.

Wojna w Ukrainie. Handel bronią z frontu. Policja rozbiła grupę

Śledczy otrzymali informację o działaniu na terytorium Ukrainy grupy, której członkowie zajmują się handlem bronią palną zdobytą i zaginioną podczas działań na froncie.

"Zgodnie z uzyskanymi informacjami, śledczy Głównego Wydziału Śledczego Policji Krajowej, działając na podstawie wytycznych Prokuratury Generalnej, wszczęli postępowanie karne z art. 1 ust. 263 (nielegalne posługiwanie się bronią, amunicją lub materiałami wybuchowymi) Kodeksu karnego Ukrainy" - przekazano w komunikacie.

Policjanci przeprowadzili szereg przeszukań w domach członków grupy oraz w ich samochodach w stolicy, obwodach połtawskim i kijowskim.

Podczas działań odkryli skład broni: 48 karabinów szturmowych Kałasznikowa, 26 pistoletów Makarowa, 4 karabiny maszynowe, 8 sztuk innej broni palnej z gwintowaną lufą, 4 granatniki i 31 sztuk amunicji do granatników, 8 min, 76 granatów, prawie 26 000 sztuk amunicji różnego kalibru, zapalniki, detonatory, prawie 21 kilogramów materiałów wybuchowych, tłumiki, świece dymne, noże bagnetowe oraz magazynki. Ponadto zabezpieczono gotówkę - ponad 3000 euro i samochód.

Przestępcy oszacowali wartość swojego towaru na 820 000 hrywien (ponad 80 tys. zł).

Funkcjonariusze udokumentowali nielegalną sprzedaż co najmniej 12 sztuk broni automatycznej i ponad 1000 sztuk amunicji.

Organizatorem grupy okazał się 43-letni mieszkaniec obwodu połtawskiego. Mężczyzna został zatrzymany.

"Trwają dalsze czynności śledcze w celu zidentyfikowania i pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich członków grupy" - przekazała policja.

