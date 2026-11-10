W skrócie W połowie października we Francji doszło do ataku hakerskiego na lodówki w 300 sklepach, co spowodowało straty szacowane na kilka milionów euro.

Francuskie MSZ wskazało, że za atakiem na systemy chłodnicze w kraju stoi irański reżim.

Juhan Lepassaar z unijnej agencji ENISA ostrzegł, że cyberataki mogą w przyszłości objąć routery i urządzenia domowe, a także zdestabilizować kluczowe usługi państwa.

Ekspert wskazuje na rosnącą współpracę między Rosją a Iranem w zakresie działań hakerskich, wymierzonych w europejską infrastrukturę.

Ukraiński wywiad ostrzega przed planami Rosji, która zamierza przeprowadzić szeroko zakrojone ataki na ukraiński przemysł spożywczy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W połowie października na terenie Francji doszło do ogromnego cyberataku. Jednej nocy lodówki przestały działać w około 300 sklepach głównych sieci. Straty szacowano na kilka milionów euro.

Hakerzy zdołali dostać się do programu szybkiego rozmrażania, co umożliwiło im podniesienie temperatury w lodówkach do 50 stopni Celsjusza. W niektórych miejscach żywność musiała zostać wyrzucona. Francuskie MSZ poinformowało, że za atakiem stoi irański reżim.

Seria cyberataków na lodówki. Lepassaar: Nie może być marginalizowane

Francja nie jest jednak jedynym krajem Europy, który ucierpiał z rąk cyberprzestępców. W październiku i listopadzie do podobnych incydentów doszło w co najmniej 12 państwach na kontynencie.

- Kwestia bezpieczeństwa nie powinna i nie może być marginalizowana - stwierdził, komentując ostatnie wydarzenia, Juhan Lepassaar, dyrektor wykonawczy unijnej agencji ds. cyberbezpieczeństwa ENISA w rozmowie z AFP.

W ocenie eksperta hakerzy mogą w przyszłości posunąć się zdecydowanie dalej, atakując np. routery czy sprzęty, z których na co dzień korzystamy w domach.

- Każda usługa, z której korzystamy jako obywatele i jako ludzie, zawiera warstwę z elementem cyfrowym, fragmentem kodu. Ten, jeśli nie będzie odpowiednio chroniony, może paść ofiarą ataku hakerskiego - wyjaśnił.

Ekspert kreśli czarny scenariusz. "Odczujemy to natychmiast"

Najgorszy scenariusz, jaki zaprezentował przedstawiciel agencji ENISA, zakłada załamanie najważniejszych sfer działania państwa - policji, straży pożarnej, szpitali czy transportu.

- To są rzeczy, od których zależy nasze sprawne funkcjonowanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeśli one przestaną działać, odczujemy to natychmiast - mówił.

Wobec tego typu działań nie jesteśmy jednak bezradni. - Każdego rodzaju incydentów można uniknąć. Pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie zainwestować, aby to zrobić? Cyberbezpieczeństwo nie jest tanie - stwierdził wprost.

Rosja i Iran działają w Europie? "Spora współpraca"

Lepassaar nie odniósł się bezpośrednio do tez Francji, która wskazała Iran jako bezpośredniego winnego ostatnich ataków na supermarkety. Podkreślił jednak, że zarówno Rosja, jak i Iran mają na celu przeprowadzenie tego typu uderzeń w krajach Europy. - Między nimi dochodzi do sporej współpracy - dodał.

- Chiny, Iran, Korea Północna - istnieje wiele podmiotów stanowiących zagrożenie, powiązanych z państwami, które atakują europejskie przedsiębiorstwa i interesy - wskazał.

Ekspert skomentował także planowane znaczące zwiększenie finansowania Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa i nowe reguły cyberbezpieczeństwa, które zaczną obowiązywać od nowego roku. - To dobry pierwszy krok, ale to nigdy nie wystarczy - powiedział.

Wojna w Ukrainie. Ukraiński wywiad alarmuje, chodzi o plany Rosji

Tymczasem, jak donosi "Kyiv Independent", ukraiński wywiad alarmuje, że Rosja może planować szeroko zakrojone ataki na ukraiński przemysł spożywczy.

Wśród celów znajdują się m.in. obiekty służące do przechowywania i przetwarzania zboża, zakłady produkujące oleje roślinne, mleczarnie, zakłady przetwórstwa mięsnego czy fermy drobiu.

Według ustaleń Moskwa zamierza zdestabilizować sytuację żywnościową w Ukrainie i ograniczyć dochody Kijowa z handlu żywnością.

Źrodła: AFP, The Kyiv Independent



