W skrócie Hakerzy zaatakowali serwery rosyjskiej Federalnej Służby Statystyki, wyświetlając na stronach urzędu hasło w języku białoruskim.

Grupa Silent Crow twierdzi, że wykradła 23 terabajty danych, w tym poufne informacje o stratach militarnych Rosji oraz pliki z 25 tysięcy komputerów urzędników.

Rosstat oficjalnie zaprzeczył doniesieniom o kradzieży danych, twierdząc w komunikacie, że wyciek baz danych ani informacji prawnie chronionych nie został zarejestrowany.

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Rosyjska Federalna Służba Statystyki (Rosstat) potwierdziła, że od 29 października do 1 listopada odnotowywała ataki na swoje strony internetowe, w tym na witrynę główną i portale lokalne.

Jak informuje portal Kommersant, podczas cyberataków na stronach internetowych urzędu pojawił się białoruskojęzyczny napis: "Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością". Towarzyszyły mu logotypy grup Cyber Partisans BY i Silent Crow, uznawanych w Rosji za organizacje ekstremistyczne i nielegalne.

Cyberatak na rosyjski urząd statystyczny. Chodzi o poufne dane

Przedstawiciele grupy Silent Crow poinformowali w mediach społecznościowych o kradzieży 23 terabajtów danych Rosstatu. Chodzi m.in. o "informacje dotyczące strat militarnych Federacji Rosyjskiej podczas wojny z Ukrainą".

Hakerzy twierdzą, że pod ich kontrolą znalazło się 25 tysięcy komputerów i innych urządzeń połączonych z siecią Rosstatu. Deklarują również, że większość wykradzionych plików stanowią bazy danych, dokumenty wewnętrzne, informacje służbowe oraz pliki prywatne z komputerów pracowników rosyjskiego urzędu.

"Skala tego incydentu znacznie wykracza poza przejęcie pojedynczych serwerów czy kont użytkowników. Mówimy bowiem o infiltracji infrastruktury federalnego urzędu, obejmującej dostęp do systemów centralnych i regionalnych, wewnętrznych sieci oraz ogromnych zbiorów danych o znaczeniu państwowym i służbowym" - napisali hakerzy w oświadczeniu.

Rosstat zaprzeczył, by doszło do kradzieży danych. "Wyciek baz danych i prawnie chronionych informacji w wyniku ataku nie został zarejestrowany" - przekazano w komunikacie dla mediów.

Problemy Rosji z hakerami. Władze zaprzeczają stratom

To jednak nie pierwsza wspólna akcja grup Cyber Partisans i Silent Crow, po której rosyjskie spółki musiały uspokajać swoich interesariuszy.

W 2025 roku hakerzy poinformowali, że przez około rok mieli dostęp do infrastruktury Aerofłotu, a podczas cyberataków zniszczyli około siedem tysięcy serwerów fizycznych i wirtualnych. Według ich deklaracji wykradziono również łącznie 22 TB danych, w tym bazy danych, pliki oraz firmową korespondencję e-mail.

Autentyczność tych doniesień nie została jednak wówczas niezależnie potwierdzona. Skutki operacyjne ataku były natomiast znaczące - zakłócenia dotknęły około 20 tys. pasażerów, a szacowane całkowite straty finansowe mogły sięgać od 10 do 50 mln dolarów - podaje portal Meduza.

Źródła: RBC, Meduza, Kommersant



