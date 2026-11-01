Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Hakerzy mogli zagrozić tajemnicy Kremla. Twierdzą, że mają dane dot. wojny

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Hakerzy zaatakowali serwery rosyjskiej Federalnej Służby Statystyki. Przejęto witryny widoczne dla użytkowników, wyświetlając na nich slogan w języku białoruskim: "Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością". Do ataku przyznały się dwie grupy. Ich przedstawiciele twierdzą, że wykradli dane, dotyczące rosyjskich strat w wojnie z Ukrainą, a także inne poufne pliki.

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Władimir Putin na tle budynków Kremla
Przywódca Rosji Władimir Putin na tle zdjęcia Kremla (ilustracyjne)PAVEL BEDNYAKOV / POOL, NATALIA KOLESNIKOVAAFP

W skrócie

  • Hakerzy zaatakowali serwery rosyjskiej Federalnej Służby Statystyki, wyświetlając na stronach urzędu hasło w języku białoruskim.
  • Grupa Silent Crow twierdzi, że wykradła 23 terabajty danych, w tym poufne informacje o stratach militarnych Rosji oraz pliki z 25 tysięcy komputerów urzędników.
  • Rosstat oficjalnie zaprzeczył doniesieniom o kradzieży danych, twierdząc w komunikacie, że wyciek baz danych ani informacji prawnie chronionych nie został zarejestrowany.
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Rosyjska Federalna Służba Statystyki (Rosstat) potwierdziła, że od 29 października do 1 listopada odnotowywała ataki na swoje strony internetowe, w tym na witrynę główną i portale lokalne.

Jak informuje portal Kommersant, podczas cyberataków na stronach internetowych urzędu pojawił się białoruskojęzyczny napis: "Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością". Towarzyszyły mu logotypy grup Cyber Partisans BY i Silent Crow, uznawanych w Rosji za organizacje ekstremistyczne i nielegalne.

Cyberatak na rosyjski urząd statystyczny. Chodzi o poufne dane

Przedstawiciele grupy Silent Crow poinformowali w mediach społecznościowych o kradzieży 23 terabajtów danych Rosstatu. Chodzi m.in. o "informacje dotyczące strat militarnych Federacji Rosyjskiej podczas wojny z Ukrainą".

Hakerzy twierdzą, że pod ich kontrolą znalazło się 25 tysięcy komputerów i innych urządzeń połączonych z siecią Rosstatu. Deklarują również, że większość wykradzionych plików stanowią bazy danych, dokumenty wewnętrzne, informacje służbowe oraz pliki prywatne z komputerów pracowników rosyjskiego urzędu.

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"Skala tego incydentu znacznie wykracza poza przejęcie pojedynczych serwerów czy kont użytkowników. Mówimy bowiem o infiltracji infrastruktury federalnego urzędu, obejmującej dostęp do systemów centralnych i regionalnych, wewnętrznych sieci oraz ogromnych zbiorów danych o znaczeniu państwowym i służbowym" - napisali hakerzy w oświadczeniu.

Rosstat zaprzeczył, by doszło do kradzieży danych. "Wyciek baz danych i prawnie chronionych informacji w wyniku ataku nie został zarejestrowany" - przekazano w komunikacie dla mediów.

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To jednak nie pierwsza wspólna akcja grup Cyber Partisans i Silent Crow, po której rosyjskie spółki musiały uspokajać swoich interesariuszy.

W 2025 roku hakerzy poinformowali, że przez około rok mieli dostęp do infrastruktury Aerofłotu, a podczas cyberataków zniszczyli około siedem tysięcy serwerów fizycznych i wirtualnych. Według ich deklaracji wykradziono również łącznie 22 TB danych, w tym bazy danych, pliki oraz firmową korespondencję e-mail.

Autentyczność tych doniesień nie została jednak wówczas niezależnie potwierdzona. Skutki operacyjne ataku były natomiast znaczące - zakłócenia dotknęły około 20 tys. pasażerów, a szacowane całkowite straty finansowe mogły sięgać od 10 do 50 mln dolarów - podaje portal Meduza.

Źródła: RBC, Meduza, Kommersant

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