Groźba nowej ofensywy krzyżuje Europie plany? Ujawniają kulisy. "Boją się"

Karolina Głodowska

W Europie toczą się dyskusje dotyczące gwarancji bezpieczeństwa, jakie otrzymać mogłaby Ukraina po wojnie, jednak ostatnio straciły one na intensywności. Zachodni liderzy obawiać mają się ryzyka wybuchu nowej ofensywy w rejonie Pokrowska. Moskwa zgromadzić miała tam około 100 tysięcy żołnierzy. Anonimowe źródła donoszą, że negocjacje wręcz "utknęły w martwym punkcie".

Rozmowy o gwarancjach bezpieczeństwa straciły na intensywności, w tle groźba nowej ofensywy Rosji
Rozmowy o gwarancjach bezpieczeństwa straciły na intensywności, w tle groźba nowej ofensywy RosjiDeepStateMap / Rasid Necati Aslim / MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY / AFP

W skrócie

  • Europejscy przywódcy obawiają się planowanej rosyjskiej ofensywy w Ukrainie.
  • Trwają rozmowy o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, jednak negocjacje znalazły się w martwym punkcie.
  • Rosja nasila ataki, a liczba ofiar cywilnych rośnie do najtragiczniejszych poziomów od maja 2022 roku.
O rosnących obawach zachodnich liderów pisze Bloomberg. Europejscy przywódcy mają być coraz bardziej zaniepokojeni ryzykiem, że Rosja rozpocznie w Ukrainie nową ofensywę. 

Bloomberg powołuje się na osoby zaznajomione ze sprawą, które mają wiedzę o kulisach spotkania niemieckich i francuskich urzędników w Tulonie w zeszłym tygodniu. Przedstawiciele mieli omówić tam sytuację pod Pokrowskiem, kluczowym miastem w regionie Doniecka.

Wojna w Ukrainie. Dyskusja o gwarancjach bezpieczeństwa w cieniu nowej ofensywy

Wołodymyr Zełenski w piątek informował, że Rosja przeniosła na linię frontu poza miastem około 100 tysięcy żołnierzy. "Zdobycie miasta pozwoliłoby Rosji ruszyć na kolejne, znacznie większe miasta, takie jak Kramatorsk, czy Słowiańsk" - analizuje agencja.

Prócz tego widoczne jest też nasilenie ataków z powietrza. W lipcu zginęło 589 osób, a 1152 zostało rannych. To najbardziej tragiczne dane od maja 2022 roku - opisuje Bloomberg.

Spotkanie Koalicji Chętnych w Paryżu, według informatorów, ma na celu sfinalizowanie postanowień dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa po wojnie. W planie ma być potem także rozmowa z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

    Zdaniem autorów tekstu Europejczycy chcą uzyskać twarde deklaracje USA o zaangażowaniu się w gwarancje bezpieczeństwa, a także mają domagać się zaostrzenia ogólnego kursu i sankcji, bo Rosjanie nie wykazują dobrej woli, by zakończyć rozpętaną przez nich wojnę.

    Rozmowy o pokoju w martwym punkcie. Rosjanie nasilają ataki

    Choć Donald Trump groził Moskwie potężnymi sankcjami, a nawet stawiał ultimatum, obecnie niewiele się zmieniło. W kontekście gwarancji bezpieczeństwa zapewnił, że USA mogą świadczyć wsparcie lotnicze i wywiadowcze, ale żołnierzy do Ukrainy Amerykanie nie wyślą.

    Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny! 

    Wnioskować można, że wysłanie sił pokojowych spocznie na barkach Europy, jednak w tej kwestii wśród przywódców wciąż pojawiają się podziały i odmienne wizje.

    Wysoki rangą europejski urzędnik stwierdził, że "dynamika wysiłków dyplomatycznych widoczna na początku ubiegłego miesiąca osłabła, a negocjacje ugrzęzły w martwym punkcie, a Rosja przygotowuje się do dalszego ataku na terytorium Ukrainy".

    Źródła: Bloomberg, Reuters

