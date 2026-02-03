W skrócie Rosja przeprowadziła nocny zmasowany atak rakietowy i dronowy na Ukrainę, uderzając m.in. w sektor energetyczny.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina oczekuje reakcji Stanów Zjednoczonych na rosyjskie ataki, powołując się na propozycję Donalda Trumpa dotyczącą wstrzymania działań na czas wielkich mrozów.

Rzeczniczka Białego Domu stwierdziła, że prezydent USA nie jest zaskoczony kolejnymi atakami Rosji na Ukrainę.

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Moskwa posłała na zaatakowany kraj łącznie ponad 70 rakiet i 450 dronów. W trakcie uderzenia wojska Kremla uderzyły m.in. w ukraiński sektor energetyczny.

Do ataku doszło kilka dni po tym, jak prezydent Donald Trump poinformował, że Władimir Putin zgodził się nie ostrzeliwać ukraińskich miast przez tydzień z powodu ekstremalnie niskich temperatur.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: Oczekujemy na reakcję USA

- Oczekujemy reakcji Stanów Zjednoczonych na rosyjskie ataki. Taka była propozycja Amerykanów: wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną w okresie prowadzenia negocjacji i w obliczu mroźnej zimy - powiedział Zełenski podczas swojego tradycyjnego wieczornego przemówienia.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że propozycja ta wyszła osobiście od prezydenta Donalda Trumpa. - Jak widzimy, Rosja odpowiedziała na tę prośbę rekordową liczbą ataków rakietowych - dodał.

Po rosyjskich atakach głos zabrała także rzeczniczka Białego Domu, Karoline Leavitt. Jak stwierdziła, prezydent USA "nie jest zdziwiony rosyjskimi atakami w Ukrainie".

Sprawę skomentowała także ambasador Ukrainy w USA, Olha Stefaniszyna. Jak stwierdziła, "ten atak jest bardziej niż wymowny w przeddzień kolejnej rundy rozmów w Abu Zabi". Wskazała również, że w jej opinii jest to "bezpośrednie uderzenie w prezydenta Trumpa".

- To podważanie jego zamiaru, jego obietnicy zakończenia wojny, która była pierwszą obietnicą prezydenta USA - dodała.

Ukraina - Rosja. Donald Trump "nie jest zdziwiony atakami"

Sytuacja w Ukrainie w ostatnich tygodniach jest wyjątkowo trudna. Ukraińcy zmagają się z wyjątkowo ciężką zimą i ciągłymi rosyjskimi atakami na infrastrukturę krytyczną. Setki mieszkańców nie mają dostępu do ogrzewania.

W trakcie nocnych ataków Rosja uderzyła m.in. w Kijów, Charków i miasto Dniepr. Wszędzie tam słychać było wybuchy.

"Cel jest oczywisty: zrujnować jak najwięcej i pozostawić miasto bez ciepła w trakcie silnych mrozów" - napisał na Telegramie mer Charkowa Ihor Terechow. Dodał, że w wyniku ataku w Charkowie trzeba było spuścić wodę z systemów ogrzewania 820 budynków.

