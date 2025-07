- Nie ma życia bez wody, wujku Wowo. Pomóż nam, abyśmy mogli po prostu się umyć, pić i żyć - mówią dzieci z okupowanego przez Rosjan Doniecka w propagandowym filmie, stworzonym jako apel do Władimira Putina. Dalej tłumaczą, że w przeciwieństwie do innych dzieci nie marzą "o piesku czy rowerku", lecz o tym, by mieć wody pod dostatkiem.

Jak donosi "The Moscow Times" mieszkańcy, okupowanego terytorium Ukrainy, zaapelowali też do Putina o "przejęcie osobistej kontroli nad sytuacją zaopatrzenia regionu w wodę".

Dziennik przytacza treść postów w mediach społecznościowych, wedle których woda, która dociera do okupowanego miasta, jest mętna, brzydko pachnie i nie nadaje się do spożycia, mycia zębów ani ciała. Ludzie mają używać jej wyłącznie do spłukiwania toalet.

Donieck. Problemy z wodą w okupowanym przez Rosję regionie

"The Moscow Times" opisuje, że w okupowanym regionie Rosjanie wprowadzili sztywny harmonogram dostaw wody. Odbywają się one raz na trzy dni przez cztery godziny: od 17 do 21. W dodatku niskie ciśnienie ma uniemożliwiać wodzie dotarcie powyżej drugiego lub trzeciego piętra.

światGłos w sprawie zabrał także Denis Puszylin, mianowany przez Kreml szef obwodu donieckiego. Przekazał, że na jego polecenie lokalny rząd ma wprowadzić limit cen wody butelkowanej wynoszący 3,5 rubla za litr, grożąc interwencjami policji za naruszenie zakazu.

We wtorek poinformował z kolei, że do Doniecka i pobliskiej Makiejewski przyjechały już cysterny z wodą - 75 wozów do pierwszego i 13 do drugiego z miast.

Wojna w Ukrainie. W Doniecku brakuje wody? "Gorzej niż przed wojną"

- Kontynuujemy walkę o wodę. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby uzupełnić jej zasoby: Oczyszczamy koryta rzek, pogłębiamy dna zbiorników. Przenosimy również pływające stacje pomp, aby zwiększyć ciśnienie wody w domach naszych mieszkańców - zapewniał propagandysta, cytowany przez niezależny rosyjski dziennik.

Analitycy BBC ocenili, że kryzys w dostępie do wody częściowo jest efektem długotrwałych problemów infrastrukturalnych, a wojna tylko pogłębiła braku i utrudniła zaopatrzanie mieszkańców okupowanego regionu.

Jednak obecnie - jak podkreśla "The Moscow Times", powołując się na prokremlowskie źródła - sytuacja ma być "gorsza niż przed wojną".

Źródło: "The Moscow Times"

