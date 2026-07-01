W skrócie Na okupowanym przez Rosję Krymie i w obwodzie donieckim doszło do ataków niezidentyfikowanych dronów, które spowodowały pożary i eksplozje.

Rosja przeprowadziła nocne ataki na Ukrainę, w wyniku których zginęły trzy osoby. Dron uderzył w minibus komunikacji miejskiej.

Wcześniej Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały o ataku na most kolejowy na Krymie oraz o uderzeniach w 38 celów wojskowych na tym półwyspie.

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Okupowane tereny Krymu i Doniecka zostały zaatakowane w nocy z wtorku na środę. O uderzeniu poinformował między innymi portal RBC-Ukraina, powołując się na wpisy pojawiające się na Telegramie.

Z doniesień wynika, że w okupowaną część obwodu donieckiego uderzyły niezidentyfikowane drony tuż przed północą. Następnie w samym Doniecku odnotowano pierwsze odgłosy eksplozji i ataki bezzałogowców na parking pojazdów logistycznych.

Ataki Ukraińców na okupowane przez Rosjan tereny

W nocy pojawiły się ponadto doniesienia o eksplozjach na okupowanym przez Rosję Krymie. Rano serwis NASA FIRMS poinformował o pożarze na północ od Teodozji, na odcinku autostrady E-97.

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Na terenie stacji elektroenergetycznej Zapadno-Krymskaja i mobilnej elektrowni gazowej również zauważono ogień i unoszący się dym.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w obwody dniepropietrowski i chersoński

Ataki trwają też na terenie Ukrainy. Szef władz wojskowych obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Hanża poinformował w środę rano, że w wyniku rosyjskiego uderzenia na region "jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne". "Wróg zaatakował w nocy pięć stacji benzynowych w obwodzie" - dodał we wpisie na Telegramie.

Ofiary śmiertelne odnotowano ponadto w obwodzie chersońskim, czyli na południowym wschodzie Ukrainy. W samym centrum Chersonia rosyjski dron uderzył w minibus komunikacji miejskiej.

"Według wstępnych informacji zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych" - poinformował szef tamtejszych władz obwodowych Ołeksandr Prokudin.

Ukraina kontynuuje ataki na Krym. Uderzyła w kluczową przeprawę kolejową

Przypomnijmy, że w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o ataku wojsk ukraińskich na most kolejowy na Krymie, którego okupanci używali do celów wojskowych.

Obiekt ten miał kluczowe znaczenie dla armii rosyjskiej, ponieważ aktywnie wykorzystywała go do szybkiego transportu personelu, sprzętu wojskowego i amunicji na kontynentalną Ukrainę, gdzie zaopatrywano jednostki.

Z kolei w nocy 25 czerwca Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały 38 celów na Krymie, w tym nadbrzeżne stacje radarowe, obiekty infrastruktury paliwowej i energetycznej oraz centra logistyczne.

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Ukraiński Sztab Generalny podkreśla, że Siły Zbrojne systematycznie niszczą potencjał militarno-ekonomiczny i logistyczny rosyjskiego agresora, aby powstrzymać lub znacznie ograniczyć zbrojną agresję Kremla.

Źródło: RBC-Ukraina





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