Głos z Kremla w rocznicę wojny. Wskazano na "znacznie większe starcie"
Cele nie zostały jeszcze w pełni osiągnięte, dlatego operacja wojskowa trwa - oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w kolejną rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zwrócił przy tym uwagę na rolę państw zachodnich, które -zdaniem Moskwy - interweniując w konflikt, doprowadziły do jego eskalacji i szerokiego "starcia" z Rosją.
W skrócie
- Kreml utrzymuje niezmienioną narrację dotyczącą wojny w Ukrainie po czterech latach od wybuchu konfliktu.
- Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że działania wojenne są odpowiedzią na zagrożenia dla mieszkańców wschodniej Ukrainy i określił konflikt mianem większego starcia z Zachodem.
- Unijni przywódcy, w tym Ursula von der Leyen i Antonio Costa, przedstawili w Kijowie deklaracje dalszego wsparcia Ukrainy oraz zapowiedzieli nowe sankcje wobec Rosji.
We wtorek mijają dokładnie cztery lata od rozpoczęcia wojny w Ukrainie, która wybuchła 24 lutego 2022 roku, gdy Rosja rozpoczęła inwazję nazywaną przez propagandystów "specjalną operacją wojskową". Mimo upływu lat Kreml wciąż nie zmienił swojej narracji w sprawie konfliktu i wciąż usprawiedliwia atak względami humanitarnymi.
Cztery lata od ataku na Ukrainę. Kreml: Specjalna operacja trwa
W oświadczeniu wydanym przez rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa podtrzymano, że głównym celem działań w Ukrainie jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom wschodnich regionów kraju.
Dodaje, że po interwencji państw zachodnich na rzecz Ukrainy konflikt stał się "znacznie większym starciem" z krajami, które zdaniem Moskwy dążą do zdławienia Rosji.
Rzecznik Putina poinformował również, że nie jest możliwe podanie terminów kolejnej rundy rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy, a cele specjalnej operacji wojskowej nie zostały jeszcze osiągnięte. - Dlatego "specjalna operacja" wciąż trwa - przekazał.
Pomimo trwających kolejny rok działań wojskowych, Kreml utrzymuje, że pozostaje otwarty na rozwiązania dyplomatyczne, choć nie podał żadnych szczegółów co do ich harmonogramu.
Doniesienia rosyjskiego wywiadu. Pieskow mówi o naruszeniu prawa międzynarodowego przez Wielką Brytanię i Francję
Pieskow odniósł się też we wtorek, do "ustaleń" rosyjskiego wywiadu, według których Wielka Brytania i Francja rzekomo planują dostarczyć Ukrainie broń jądrową. Propagandowa agencja TASS powołując się na SWR podała, że Paryż i Londyn chcą wykonać "tajny transfer komponentów, sprzętu i technologii produkcji europejskiej na Ukrainę, w tym francuskiej głowicy nieznacznej wielkości i pocisku balistycznego wystrzeliwanego z okrętu podwodnego".
- To rażące naruszenie wszystkich standardów, zasad i odpowiednich przepisów prawa międzynarodowego - skomentował rzecznik Kremla.
Sprawę poruszył też wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. - Nie ma żadnych wątpliwości, że w tym przypadku Rosja musiałaby użyć wszystkich broni, w tym niestrategicznych nuklearnych, aby uderzyć w cele na Ukrainie stanowiące zagrożenie dla naszego kraju - mówił.
Dodał, że w razie potrzeby zaatakowane miałyby też zostać "kraje zaopatrujące".
Czwarta rocznica wojny w Ukrainie. Europejscy przywódcy na obchodach w Kijowie
Liderzy dwóch z nich, szefowa KE Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, złożyli z okazji rocznicy wojny wizytę w stolicy Ukrainy, gdzie osobiście oddali hołd mieszkańcom tego państwa, walczącym z rosyjskim agresorem.
- Unia Europejska stoi zdecydowanie po stronie Ukrainy i jej obywateli od pierwszego dnia rosyjskiej agresji - podkreślili unijni liderzy we wspólnym oświadczeniu. Dodali, że żaden kraj nie może anektować swojego sąsiada, granice nie mogą być zmieniane siłą, a agresor nie może być nagradzany.
- W obecnej trudnej sytuacji międzynarodowej i geopolitycznej podkreślamy znaczenie utrzymania transatlantyckiej i globalnej solidarności z Ukrainą - zaznaczyli.
Przywódcy zadeklarowali, że UE będzie nadal zapewniać Ukrainie i jej mieszkańcom kompleksowe wsparcie polityczne, finansowe, gospodarcze, humanitarne, wojskowe i dyplomatyczne. Zapowiedzieli, że Unia będzie wciąż wywierać presję na Rosję, zwłaszcza na jej sektor energetyczny i finansowy oraz przeciwko tzw. flocie cieni, której Rosja używa do transportowania ropy z ominięciem sankcji.
Konkretne środki zmierzające w tym kierunku zostały zaproponowane przez KE w 20. pakiecie sankcyjnym, ale jego przyjęcie, planowane na czwartą rocznicę agresji, blokują nadal Węgry.
Szefowie unijnych instytucji zapewnili, że przyszłość Ukrainy jest w Unii. - Ukraina poczyniła znaczne postępy w reformach akcesyjnych w bardzo trudnych okolicznościach. Ukraina może liczyć na nasze pełne wsparcie w procesie akcesji do UE i powojennej odbudowy - dodali.
Źródło: Reuters
