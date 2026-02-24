W skrócie Kreml utrzymuje niezmienioną narrację dotyczącą wojny w Ukrainie po czterech latach od wybuchu konfliktu.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że działania wojenne są odpowiedzią na zagrożenia dla mieszkańców wschodniej Ukrainy i określił konflikt mianem większego starcia z Zachodem.

Unijni przywódcy, w tym Ursula von der Leyen i Antonio Costa, przedstawili w Kijowie deklaracje dalszego wsparcia Ukrainy oraz zapowiedzieli nowe sankcje wobec Rosji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

We wtorek mijają dokładnie cztery lata od rozpoczęcia wojny w Ukrainie, która wybuchła 24 lutego 2022 roku, gdy Rosja rozpoczęła inwazję nazywaną przez propagandystów "specjalną operacją wojskową". Mimo upływu lat Kreml wciąż nie zmienił swojej narracji w sprawie konfliktu i wciąż usprawiedliwia atak względami humanitarnymi.

Cztery lata od ataku na Ukrainę. Kreml: Specjalna operacja trwa

W oświadczeniu wydanym przez rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa podtrzymano, że głównym celem działań w Ukrainie jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom wschodnich regionów kraju.

Dodaje, że po interwencji państw zachodnich na rzecz Ukrainy konflikt stał się "znacznie większym starciem" z krajami, które zdaniem Moskwy dążą do zdławienia Rosji.

Rzecznik Putina poinformował również, że nie jest możliwe podanie terminów kolejnej rundy rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy, a cele specjalnej operacji wojskowej nie zostały jeszcze osiągnięte. - Dlatego "specjalna operacja" wciąż trwa - przekazał.

Pomimo trwających kolejny rok działań wojskowych, Kreml utrzymuje, że pozostaje otwarty na rozwiązania dyplomatyczne, choć nie podał żadnych szczegółów co do ich harmonogramu.

Doniesienia rosyjskiego wywiadu. Pieskow mówi o naruszeniu prawa międzynarodowego przez Wielką Brytanię i Francję

Pieskow odniósł się też we wtorek, do "ustaleń" rosyjskiego wywiadu, według których Wielka Brytania i Francja rzekomo planują dostarczyć Ukrainie broń jądrową. Propagandowa agencja TASS powołując się na SWR podała, że Paryż i Londyn chcą wykonać "tajny transfer komponentów, sprzętu i technologii produkcji europejskiej na Ukrainę, w tym francuskiej głowicy nieznacznej wielkości i pocisku balistycznego wystrzeliwanego z okrętu podwodnego".

- To rażące naruszenie wszystkich standardów, zasad i odpowiednich przepisów prawa międzynarodowego - skomentował rzecznik Kremla.

Sprawę poruszył też wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. - Nie ma żadnych wątpliwości, że w tym przypadku Rosja musiałaby użyć wszystkich broni, w tym niestrategicznych nuklearnych, aby uderzyć w cele na Ukrainie stanowiące zagrożenie dla naszego kraju - mówił.

Dodał, że w razie potrzeby zaatakowane miałyby też zostać "kraje zaopatrujące".

Czwarta rocznica wojny w Ukrainie. Europejscy przywódcy na obchodach w Kijowie

Liderzy dwóch z nich, szefowa KE Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, złożyli z okazji rocznicy wojny wizytę w stolicy Ukrainy, gdzie osobiście oddali hołd mieszkańcom tego państwa, walczącym z rosyjskim agresorem.

- Unia Europejska stoi zdecydowanie po stronie Ukrainy i jej obywateli od pierwszego dnia rosyjskiej agresji - podkreślili unijni liderzy we wspólnym oświadczeniu. Dodali, że żaden kraj nie może anektować swojego sąsiada, granice nie mogą być zmieniane siłą, a agresor nie może być nagradzany.

- W obecnej trudnej sytuacji międzynarodowej i geopolitycznej podkreślamy znaczenie utrzymania transatlantyckiej i globalnej solidarności z Ukrainą - zaznaczyli.

Przywódcy zadeklarowali, że UE będzie nadal zapewniać Ukrainie i jej mieszkańcom kompleksowe wsparcie polityczne, finansowe, gospodarcze, humanitarne, wojskowe i dyplomatyczne. Zapowiedzieli, że Unia będzie wciąż wywierać presję na Rosję, zwłaszcza na jej sektor energetyczny i finansowy oraz przeciwko tzw. flocie cieni, której Rosja używa do transportowania ropy z ominięciem sankcji.

Konkretne środki zmierzające w tym kierunku zostały zaproponowane przez KE w 20. pakiecie sankcyjnym, ale jego przyjęcie, planowane na czwartą rocznicę agresji, blokują nadal Węgry.

Szefowie unijnych instytucji zapewnili, że przyszłość Ukrainy jest w Unii. - Ukraina poczyniła znaczne postępy w reformach akcesyjnych w bardzo trudnych okolicznościach. Ukraina może liczyć na nasze pełne wsparcie w procesie akcesji do UE i powojennej odbudowy - dodali.

Źródło: Reuters

Twoje zdanie ma znaczenie! Wypełnił krótką ankietę o skrótach artykułów w Interii i pomóż nam dopasować je do Ciebie - kliknij tutaj, aby przejść do ankiety.

PiS krytycznie o SAFE. Sienkiewicz w ''Graffiti'': Są wściekli, że te pieniądze nie dostaną się w ich ręce Polsat News Polsat News