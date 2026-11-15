W skrócie Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha napisał, że od początku pełnoskalowej inwazji Rosja straciła ponad 1,6 mln zabitych i rannych żołnierzy.

Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że mimo ogromnych strat w ludziach Moskwa nie osiągnęła żadnego ze swoich celów wojennych i nie zrealizowała planów inwazji.

Według danych ukraińskiego resortu spraw zagranicznych tylko w samym październiku rosyjska armia straciła 54,4 tys. okupantów na froncie walki z Ukrainą.

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"Rosja straciła ponad 1,6 mln zabitych i rannych żołnierzy, a mimo to nie osiągnęła żadnego z celów swojej inwazji. Tylko w październiku straciła 54,4 tys. okupantów, podczas gdy Ukraina wyzwoliła więcej terytorium, niż Rosji udało się zająć" - napisał w niedzielę Andrij Sybiha na platformie X.

Wojna w Ukrainie. Andrij Sybiha: Rosja straciła ponad 1,6 mln żołnierzy

Przywódca Rosji Władimir Putin przedstawia pomysły dotyczące zmiany architektury bezpieczeństwa w Europie i "w swoich marzeniach widzi się na konferencji jałtańskiej w 1945 roku" - dodał. "Problem polega na tym, że aby wysuwać propozycje na taką skalę, trzeba najpierw wygrać wojnę światową" - zauważył minister spraw zagranicznych Ukrainy.

Sybiha przypomniał, że Rosja "od czterech lat i ośmiu miesięcy 'niemal zdobywa'" wieś Mała Tokmaczka w obwodzie zaporoskim i nadal nie jest w stanie osiągnąć swojego celu.

W ocenie ministra na tym etapie Putin może prowadzić negocjacje "co najwyżej w kwestii sprawiedliwego zawieszenia broni wzdłuż obecnej linii styczności wojsk, a nie podziału Europy na strefy wpływów".

Europa nie potrzebuje nowego porządku bezpieczeństwa, bo już go ma, a Rosja nieustannie go narusza - podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji. Ocenił, że najlepszym sposobem na zapewnienie Europie bezpieczeństwa i wolności jest zakończenie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

Rosja ukrywa dane o liczbie poległych żołnierzy

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało na początku września, że w walkach po stronie Rosji zginęło już ponad pół miliona osób, a łączna liczba poszkodowanych, w tym rannych, może sięgać 1,5 miliona.

Według danych rosyjskiego urzędu statystycznego Rosstat wykradzionych przez białoruskich hakerów na przełomie października i listopada w wojnie Rosji przeciw Ukrainie zginęło dotąd ponad 450 tys. rosyjskich żołnierzy. Dane te nie uwzględniają żołnierzy zaginionych w akcji ani - według szacunków - 27 tys. zagranicznych bojowników zwerbowanych do rosyjskich sił zbrojnych.

Ministerstwo obrony Rosji po raz ostatni podało oficjalną liczbę zabitych we wrześniu 2022 r., informując o 5937 poległych. Od tego czasu Kreml sukcesywnie ogranicza możliwości weryfikacji tych doniesień i ściga osoby dokumentujące przypadki śmierci żołnierzy.



