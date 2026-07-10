W skrócie Nad Moskwą pojawił się słup dymu w wyniku pożaru rafinerii ropy naftowej.

Według portalu TSN i relacji w mediach społecznościowych płoną rafineria w Kapotni oraz zakład przetwórstwa ropy w Niżniekamsku, a w rejon pożaru skierowano pojazdy wojskowe.

Wcześniej po nocnym nalocie dronów zgłoszono kolejne pożary w rosyjskich rafineriach i infrastrukturze naftowej. Ukraina od kilku tygodni atakuje rosyjski system paliwowy.

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Płonie moskiewska rafineria w dystrykcie Kapotnia oraz zakład przetwórstwa ropy w Niżniekamsku w Tatarstanie - podał ukraiński portal TSN.

Informacje potwierdzają w mediach społecznościowych kanały śledzące przebieg wojny Rosji z Ukrainą. W stolicy Rosji miał zostać ogłoszony alarm o zagrożeniu z powietrza.

Moskwa zmobilizowała wojsko. Akcja po pożarze rafinerii

Na udostępnionych zdjęciach i nagraniach widać słup dymu unoszący się nad moskiewskimi blokami. Według tych samych relacji na terenie rafinerii w Kapotni, jednym z nielicznych ośrodków przemysłowych w stolicy Rosji, widać płomienie.

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W mediach społecznościowych pojawiły się także zdjęcia pojazdów wojskowych z wyrzutniami, które - według relacji świadków - mają kierować się w stronę rafinerii.

"To jest właśnie ta ochrona przeciwrakietowa i przeciwdronowa w obwodach moskiewskim i kałuskim. Podobnie zresztą jak w obwodach: smoleńskim, tulskim, brzeskim i kurskim. Tymczasem same z siebie zapaliły się Moskiewski Zakład Rafinery w Kapotni oraz rafineria w Niżniekamsku" - skomentował w sieci doradca ukraińskiego resortu obrony Serhij Sternenko. W środę przywódca Rosji Władimir Putin mówił, że jego kraj dysponuje jednym z najlepszych na świecie systemów obronnych.

Zełenski o przewadze Ukrainy. "Putin z pewnością rozumie"

Kilka godzin wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pochwalił ostatnie ukraińskie uderzenia na Rosję. - Ukraina stała się silniejsza zarówno na polu bitwy, jak i w powietrzu. Wszyscy widzą te wyniki, które były możliwe przede wszystkim dzięki naszym wojownikom. Jestem im bardzo wdzięczny - mówił na konferencji prasowej.

- Putin - czy o tym wie, czy nie - z pewnością otrzymuje informacje i rozumie, że w tej chwili nie ma przewagi. Ma pociski balistyczne; rzeczywiście zdarzają się absolutnie tragiczne i przerażające uderzenia w ludność cywilną naszego państwa, ale to jedyna przewaga, jaka mu pozostała. Nie ma nic więcej. I wszyscy to widzą - stwierdził Zełenski.

Na pytanie, czy Ukraina postara się uniemożliwić Rosji kupowanie paliwa od innych państw, Zełenski zareagował z uśmiechem. - Brzmi jak historyczny żart. Kraj taki jak Rosja, którego gospodarka zawsze koncentrowała się na eksporcie własnych zasobów energetycznych, teraz desperacko szuka paliwa i jakoś zwiększa swoją zdolność do jego importu. Więc czy Ukraina temu zapobiegnie? Ukraina już to zrobiła, my już to zrobiliśmy - ocenił.

Naloty na Rosję. Kreml zakazał eksportu diesla

Informacje o pożarach kolejnych rafinerii pojawiły się po wcześniejszych doniesieniach o nocnym ukraińskim nalocie. Jak podawała agencja RIA Nowosti, minionej nocy uderzenie bezzałogowców doprowadziło do pożarów rafinerii w Ilskiju, portu w Taganrogu oraz magazynów ropy i budynku urzędu w obwodzie rostowskim.

Ukraina od kilku tygodni próbuje wywołać paraliż rosyjskiego systemu paliwowego. W środę, dwa dni po pożarze w rafinerii w Omsku, wicepremier Rosji Aleksandr Nowak ogłosił zakaz eksportu rosyjskiego diesla.

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Co istotne, rafineria w Omsku jest częścią Zachodniosyberyjskiego Zagłębia Naftowego. - W pewnym sensie uderzenie w Omsk może być ostatnią kroplą. Im dalej Ukraińcy uderzają, tym poważniejsze staje się to dla rosyjskiego systemu energetycznego - ocenił w rozmowie z "The Wall Street Journal" James Henderson, badacz z Oxford Institute for Energy Studies.

Źródła: TSN, Reuters, Unian





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