Gęsty dym nad Moskwą, mobilizują wojsko. "Brzmi jak historyczny żart"
Słup dymu uniósł się nad Moskwą. Media informują o pożarach kolejnych dwóch rafinerii ropy naftowej, w tym jednej znajdującej się w rosyjskiej stolicy. "Płoną same z siebie" - skomentował, kpiąc z Putina, doradca ukraińskiego resortu obrony Serhij Sternenko. Z kolei o "historycznym żarcie" mówi prezydent Wołodymyr Zełenski, reagując na straty Rosji.
W skrócie
- Nad Moskwą pojawił się słup dymu w wyniku pożaru rafinerii ropy naftowej.
- Według portalu TSN i relacji w mediach społecznościowych płoną rafineria w Kapotni oraz zakład przetwórstwa ropy w Niżniekamsku, a w rejon pożaru skierowano pojazdy wojskowe.
- Wcześniej po nocnym nalocie dronów zgłoszono kolejne pożary w rosyjskich rafineriach i infrastrukturze naftowej. Ukraina od kilku tygodni atakuje rosyjski system paliwowy.
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Płonie moskiewska rafineria w dystrykcie Kapotnia oraz zakład przetwórstwa ropy w Niżniekamsku w Tatarstanie - podał ukraiński portal TSN.
Informacje potwierdzają w mediach społecznościowych kanały śledzące przebieg wojny Rosji z Ukrainą. W stolicy Rosji miał zostać ogłoszony alarm o zagrożeniu z powietrza.
Moskwa zmobilizowała wojsko. Akcja po pożarze rafinerii
Na udostępnionych zdjęciach i nagraniach widać słup dymu unoszący się nad moskiewskimi blokami. Według tych samych relacji na terenie rafinerii w Kapotni, jednym z nielicznych ośrodków przemysłowych w stolicy Rosji, widać płomienie.
W mediach społecznościowych pojawiły się także zdjęcia pojazdów wojskowych z wyrzutniami, które - według relacji świadków - mają kierować się w stronę rafinerii.
"To jest właśnie ta ochrona przeciwrakietowa i przeciwdronowa w obwodach moskiewskim i kałuskim. Podobnie zresztą jak w obwodach: smoleńskim, tulskim, brzeskim i kurskim. Tymczasem same z siebie zapaliły się Moskiewski Zakład Rafinery w Kapotni oraz rafineria w Niżniekamsku" - skomentował w sieci doradca ukraińskiego resortu obrony Serhij Sternenko. W środę przywódca Rosji Władimir Putin mówił, że jego kraj dysponuje jednym z najlepszych na świecie systemów obronnych.
Zełenski o przewadze Ukrainy. "Putin z pewnością rozumie"
Kilka godzin wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pochwalił ostatnie ukraińskie uderzenia na Rosję. - Ukraina stała się silniejsza zarówno na polu bitwy, jak i w powietrzu. Wszyscy widzą te wyniki, które były możliwe przede wszystkim dzięki naszym wojownikom. Jestem im bardzo wdzięczny - mówił na konferencji prasowej.
- Putin - czy o tym wie, czy nie - z pewnością otrzymuje informacje i rozumie, że w tej chwili nie ma przewagi. Ma pociski balistyczne; rzeczywiście zdarzają się absolutnie tragiczne i przerażające uderzenia w ludność cywilną naszego państwa, ale to jedyna przewaga, jaka mu pozostała. Nie ma nic więcej. I wszyscy to widzą - stwierdził Zełenski.
Na pytanie, czy Ukraina postara się uniemożliwić Rosji kupowanie paliwa od innych państw, Zełenski zareagował z uśmiechem. - Brzmi jak historyczny żart. Kraj taki jak Rosja, którego gospodarka zawsze koncentrowała się na eksporcie własnych zasobów energetycznych, teraz desperacko szuka paliwa i jakoś zwiększa swoją zdolność do jego importu. Więc czy Ukraina temu zapobiegnie? Ukraina już to zrobiła, my już to zrobiliśmy - ocenił.
Naloty na Rosję. Kreml zakazał eksportu diesla
Informacje o pożarach kolejnych rafinerii pojawiły się po wcześniejszych doniesieniach o nocnym ukraińskim nalocie. Jak podawała agencja RIA Nowosti, minionej nocy uderzenie bezzałogowców doprowadziło do pożarów rafinerii w Ilskiju, portu w Taganrogu oraz magazynów ropy i budynku urzędu w obwodzie rostowskim.
Ukraina od kilku tygodni próbuje wywołać paraliż rosyjskiego systemu paliwowego. W środę, dwa dni po pożarze w rafinerii w Omsku, wicepremier Rosji Aleksandr Nowak ogłosił zakaz eksportu rosyjskiego diesla.
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Co istotne, rafineria w Omsku jest częścią Zachodniosyberyjskiego Zagłębia Naftowego. - W pewnym sensie uderzenie w Omsk może być ostatnią kroplą. Im dalej Ukraińcy uderzają, tym poważniejsze staje się to dla rosyjskiego systemu energetycznego - ocenił w rozmowie z "The Wall Street Journal" James Henderson, badacz z Oxford Institute for Energy Studies.
Źródła: TSN, Reuters, Unian