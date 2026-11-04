W skrócie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył Melanię Trump za pomoc w ewakuacji ukraińskich obywateli z okupowanych przez Rosję Ołeszek w obwodzie chersońskim.

Pierwsza dama USA zaprosiła do Białego Domu przedstawicieli Rosji i Ukrainy na rozmowy dotyczące zakończonego niedawno tymczasowego rozejmu w Oleszkach.

Dzięki zawieszeniu broni obowiązującemu od 27 października do 1 listopada z Oleszek udało się ewakuować blisko 800 osób.

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Melania Trump otrzymała Order Księżnej Olgi I klasy. Dekret w tej sprawie opublikowano w środę na oficjalnej stronie internetowej ukraińskiej głowy państwa.

W dokumencie wyjaśniono, że "odznaczenie przyznano za znaczący osobisty wkład w pomoc humanitarną dla Ukrainy, aktywną działalność na rzecz praw człowieka i działalność dobroczynną, służące ratowaniu ukraińskich dzieci i obywateli poszkodowanych wskutek rosyjskiej agresji, nielegalnie deportowanych i przymusowo przesiedlonych z terytoriów Ukrainy tymczasowo okupowanych przez Federację Rosyjską".

Melania Trump odznaczona przez Wołodymyra Zełenskiego

W czwartek Melania Trump, żona amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa ma wygłosić przemówienie na temat zakończonego rozejmu w Ołeszkach.

"Pierwsza dama Melania Trump osobiście zgromadzi w Białym Domu przedstawicieli Rosji i Ukrainy, dwóch państw będących w stanie wojny. To wydarzenie stanowi niezwykły moment w historii Ameryki" - napisano w komunikacie Biura Pierwszej Damy USA.

Na czele ukraińskiej delegacji na spotkanie stanie Dawyd Arachamija, szef parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu. Do Waszyngtonu udał się także ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.

Wojna w Ukrainie. Rozejm w Ołeszkach. Ewakuowano setki osób

Melania Trump mówiła wcześniej, że przed zawarciem tymczasowego rozejmu w Oleszkach rozmawiała z przywódcami obu krajów. Głównymi jej rozmówcami byli jednak Łubinec i rosyjska komisarz ds. praw człowieka Jana Łantratowa.

Według pierwszej damy zawieszenie broni w Ołeszkach było sukcesem, a w ramach inicjatywy umożliwiono ewakuację prawie 800 osób. Rozejm rozpoczął się 27 października i zakończył 1 listopada.

Łantratowa powiedziała z kolei, że z miejscowości wyjechało "znacznie mniej niż 750 osób". Zaznaczyła, że najtrudniejszym aspektem przeprowadzenia operacji humanitarnej było sprawdzenie, czy zawieszenie broni jest przestrzegane, oraz oczyszczenie dróg z min.

Oleszki leżą około cztery kilometry od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Władze w Kijowie informowały o dramatycznej sytuacji mieszkańców tej miejscowości. Strona amerykańska potwierdzała, że bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywało tam do niedawna około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci.

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