W skrócie W rosyjskich mediach społecznościowych pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o możliwym powrocie generała Siergieja Surowikina do Moskwy i oczekiwaniu na nowe stanowisko.

Rosyjskie źródła spekulują na temat wykorzystania doświadczenia Surowikina w armii, jednak brak oficjalnych komunikatów potwierdzających jego powrót lub nominację.

Siergiej Surowikin to rozpoznawalny dowódca związany m.in. z wojną przeciwko Ukrainie i licznymi stanowiskami w rosyjskiej armii, który w ostatnim czasie zniknął z przestrzeni publicznej.

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Jak podaje rosyjski portal Cargrad, Surowikin, który reprezentuje interesy Rosji w Algierii, może ponownie pojawić się w strukturach rosyjskiej armii. W internecie pojawiły się także sugestie, że generał pomyślnie przeszedł wojskowe badania lekarskie. Nie wiadomo jednak, czy rzeczywiście przebywa w Moskwie.

Rosyjskie media zwracają uwagę, że eksperci wojskowi nie komentują obecnie doniesień o powrocie Surowikina. Część z nich wskazuje jednak, że jego doświadczenie mogłoby być wykorzystane przez rosyjską armię.

Ekspert wojskowy Jurij Knutow przypomniał, że Surowikin jest oficerem wojsk lądowych, który zdobywał doświadczenie podczas operacji w Rosji i poza jej granicami. Z kolei Michaił Onufrienko przekonuje, że "zmiany w rosyjskiej armii są potrzebne". Zastrzega jednak, że nie chodzi wyłącznie o Surowikina. Jak twierdzi, istnieje wielu innych doświadczonych dowódców, którzy obecnie nie uczestniczą w działaniach wojennych.

Podobne stanowisko pojawia się w rosyjskich kanałach społecznościowych. Weteran Grupy Wagnera i autor kanału Telegram Condottiero ocenia, że umiejętności Surowikina jako oficera sztabowego i stratega byłyby obecnie szczególnie poszukiwane. To jednak również opinia autora kanału, a nie oficjalna informacja rosyjskich władz.

Powrót "Generała Armagedona"? Eksperci podzieleni co do roli wojskowego

Przez wiele miesięcy rosyjskie media i internauci spekulowali na temat miejsca pobytu generała. Pojawiały się informacje, że może pełnić funkcję doradcy wojskowego w Afryce. Później przekazywano, że dowodzi tam grupą rosyjskich specjalistów wojskowych. Obecnie jest związany z reprezentowaniem rosyjskich interesów w Algierii.

Nowe pogłoski zakładają, że Surowikin mógł wrócić do Rosji. Zwolennicy generała przewidują jego szybką nominację na ważne stanowisko, podczas gdy inni dopuszczają możliwość odejścia przez niego ze służby i przejścia na emeryturę.

Jedno z rosyjskich źródeł przekonuje, że generał powinien zostać wycofany z "rezerwy". Wskazuje również na możliwe zmiany w Sztabie Generalnym i w strukturach dowodzenia. Na razie są to jednak wyłącznie spekulacje. Rosyjskie władze nie wydały oficjalnego komunikatu potwierdzającego powrót "Generała Armageddonu" ani jego przyszłą rolę.

"Generał Armageddon". Kim jest Siergiej Surowikin?

Siergiej Surowikin to jeden z najbardziej rozpoznawalnych rosyjskich dowódców wojskowych. Służył m.in. w Tadżykistanie, Czeczenii i Syrii. Podczas służby w Czeczenii miał przeżyć kilka zamachów i doznać wstrząśnienia mózgu.

Jego nazwisko szczególnie mocno zaczęto wiązać z wojną przeciwko Ukrainie w 2022 roku. Wtedy to Surowikin został dowódcą Połączonej Grupy Sił. Rosyjskie media przypisywały mu odpowiedzialność za zakrojone na szeroką skalę ataki rakietowe na ukraińską infrastrukturę. Z jego nazwiskiem wiązano również decyzję o wycofaniu rosyjskich wojsk z Chersonia.

W styczniu 2023 roku Surowikin został mianowany zastępcą szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa. Później odwołano go ze stanowiska naczelnego dowódcy Sił Powietrzno-Kosmicznych. Następnie generał zniknął z przestrzeni publicznej.



