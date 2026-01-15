W skrócie Niecałe 2 proc. żołnierzy trafiających do szpitali na Ukrainie ma rany postrzałowe.

Większość obrażeń to skutki wybuchów, odłamków oraz ataków rakiet, dronów i min lądowych.

W 2025 roku Ukraina zmniejszyła straty wśród personelu o 13 proc., a liczba rannych i poległych jest szacowana na setki tysięcy.

Jak zauważa Business Insider potyczki bezpośrednie i strzelaniny są coraz rzadsze na froncie w Ukrainie. Oblicze wojny zmieniło się nie do poznania w czasie trwającego niemal cztery lata konfliktu.

Wojskowi z ranami postrzałowymi to niecałe 2 proc. poszkodowanych wojskowych, którzy trafiają do szpitali - wynika z analizy.

Wojna w Ukrainie. "To wojna odległego zniszczenia"

Jak zauważył Jeffrey Wells, weteran Marynarki Wojennej USA, który uczestniczy w szkoleniu medycznym ukraińskich cywilów, większość ludzi w Ukrainie ginie nie w bezpośrednich starciach na linii frontu, lecz w wyniku obrażeń odniesionych od rakiet lub dronów.

Lokalni medycy informują, że przede wszystkich mundurowi przyjmowani są z obrażeniami związanymi z różnego rodzaju wybuchami - spowodowanych granatami, rakietami oraz atakami dronów oraz wybuchami min lądowych.

Katerina Zirka, która pracuje jako medyk wojskowy przekazała z kolei, że coraz częściej widzi obrażenia u żołnierzy bez jednej rozpoznawalnej "rany wyjściowej", a z dziesiątkami mikroobrażeń. Żołnierze często mają rozległe oparzenia i nierzadko konieczne są amputacje kończyn.

- To nie jest wojna bezpośredniego kontaktu z bronią strzelecką - mówi jeden z medyków. - To wojna odległego zniszczenia - dodał.

W publikacji zauważono, że wojna w Ukrainie to konflikt, gdzie po raz pierwszy w historii użyto na taką skalę do walki bezzałogowców.

Wojna w Ukrainie. Wojsko: Zmniejszaliśmy straty wśród personelu

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandr Syrski przekazał, że w 2025 roku Ukraina zdołała zmniejszyć straty wśród personelu o 13 proc. Dodał również, że Siły Obronne zlikwidowały lub raniły 418 tysięcy rosyjskich żołnierzy w ubiegłym roku.

Ukraina nie podaje oficjalnej liczby poległych na froncie. W lutym 2025 roku Wołodymyr Zełenski szacował liczbę ofiar na 46 tys. osób. Dodatkowo blisko 400 tys. zostało rannych na polu walki.

Na tej podstawie w raporcie z końca ubiegłego roku dziennikarze BBC oszacowali, że liczba zabitych Ukraińców wynosi 140 tys.

Nowy szef Ministerstwa Obrony, Mychajło Fiodorow zapowiada, że obecnie celem jest, aby Ukraina stała się pierwszym krajem na świecie, który będzie w stanie przewidywać i neutralizować ataki wroga za pomocą sztucznej inteligencji.

