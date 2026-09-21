Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Frekwencja ważniejsza niż życie Rosjan. Kreml wyciszył syreny podczas ataku

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Frekwencja wyborcza ważniejsza od bezpieczeństwa obywateli - taki wniosek płynie z najnowszego raportu ISW odnoszącego się do ostrzału obwodu moskiewskiego przeprowadzonego przez Ukraińców w nocy z 19 na 20 września. Eksperci zauważają, że władze w Moskwie zdecydowały nie uruchamiać syren alarmowych, co mogłoby powstrzymać Rosjan przed pójściem do urn.

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Słupy ognia i ciemny dym nad kompleksem przemysłowym w Moskwie po ataku dronów, widoczne kominy i linie energetyczne
Atak Sił Zbrojnych Ukrainy na MoskwęT.me/V_Zelenskiy_officialdomena publiczna

W skrócie

  • Według najnowszego raportu ISW, władze w Moskwie nie uruchomiły syren alarmowych podczas ostrzału obwodu moskiewskiego, aby nie zniechęcić mieszkańców do udziału w wyborach.
  • Raport Instytutu Studiów nad Wojną wskazuje, że wyłączenie systemów ostrzegania było celową decyzją administracji mającą na celu utrzymanie frekwencji podczas trwających wyborów do Dumy Państwowej.
  • Atak ukraińskich dronów spowodował uszkodzenia infrastruktury paliwowej i logistycznej oraz wywołał ofiary śmiertelne, rany wśród cywilów i liczne zakłócenia na moskiewskich lotniskach.
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Wnioski z raportu opublikowanego przez Instytut Studiów nad Wojną jednoznacznie wskazują, że decyzja o wyłączeniu cywilnych procedur ostrzegawczych w stolicy była celową manipulacją administracji Władimira Putina, mającą na celu sztuczne utrzymanie frekwencji wyborczej w ostatnim dniu głosowania do Dumy Państwowej.

Trzydniowe wybory w Rosji (18-20 września) miały posłużyć Kremlowi m.in. do demonstracji poparcia kontynuacji wojny w Ukrainie. Według analityków ogłoszenie alarmu przeciwlotniczego, wycie syren na ulicach Moskwy oraz masowe komunikaty wysyłane poprzez SMS-y w niedzielny poranek wymusiłyby na mieszkańcach udanie się do schronów i paraliż lokali wyborczych.

Wojna w Ukrainie. Kreml wycisza alarmy przeciwlotnicze

Aby zapobiec tego typu sytuacji, władze podjęły decyzję o sztucznym wyciszeniu zagrożenia.

Choć przy znacznie mniejszych incydentach w przeszłości systemy ostrzegania w obwodzie moskiewskim działały automatycznie, 20 września nie uruchomiono ani syren, ani celowanych powiadomień na telefony komórkowe.

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Zamiast ostrzec ludność, lokalne władze i służby techniczne zablokowały dostęp do mobilnego internetu i połączeń w wybranych rejonach, nie podając cywilom żadnego oficjalnego powodu, w praktyce odcinając ich od informacji o nadlatujących bezzałogowcach.

Gdy przerażeni mieszkańcy zaczęli masowo pisać w mediach społecznościowych, m.in. na profilu gubernatora Andrieja Worobjowa, z pytaniami, dlaczego nikt nie poinformował ich o niebezpieczeństwie, administracja po prostu wyłączyła możliwość dodawania komentarzy.

Ukraiński atak na Moskwę. Próba sparaliżowania wyborów

Ukraiński skomasowany atak uderzył bezpośrednio w strategiczne punkty infrastruktury paliwowej i logistycznej, kolejny raz obnażając dziury w rosyjskiej obronie przeciwlotniczej wokół stolicy.

Drony skutecznie uszkodziły kluczowe instalacje w rafinerii w Kapotnej odpowiedzialnej za około 40 proc. dostaw paliwa dla regionu stolicy.

Odłamki zestrzelonych bezzałogowców i same maszyny uderzyły m.in. w wieżowiec w rejonie ramenskim oraz w budynki w Sofijnie. Oficjalnie bilans ofiar w obwodzie wyniósł co najmniej dwie osoby zabite i około 20 rannych.

Na moskiewskich lotniskach: Wnukowo, Domodiedowo, Szeremietiewo, wdrożono plan "Kowior", co doprowadziło do opóźnienia lub odwołania ponad 400 rejsów.

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