W skrócie
- Według najnowszego raportu ISW, władze w Moskwie nie uruchomiły syren alarmowych podczas ostrzału obwodu moskiewskiego, aby nie zniechęcić mieszkańców do udziału w wyborach.
- Raport Instytutu Studiów nad Wojną wskazuje, że wyłączenie systemów ostrzegania było celową decyzją administracji mającą na celu utrzymanie frekwencji podczas trwających wyborów do Dumy Państwowej.
- Atak ukraińskich dronów spowodował uszkodzenia infrastruktury paliwowej i logistycznej oraz wywołał ofiary śmiertelne, rany wśród cywilów i liczne zakłócenia na moskiewskich lotniskach.
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Wnioski z raportu opublikowanego przez Instytut Studiów nad Wojną jednoznacznie wskazują, że decyzja o wyłączeniu cywilnych procedur ostrzegawczych w stolicy była celową manipulacją administracji Władimira Putina, mającą na celu sztuczne utrzymanie frekwencji wyborczej w ostatnim dniu głosowania do Dumy Państwowej.
Trzydniowe wybory w Rosji (18-20 września) miały posłużyć Kremlowi m.in. do demonstracji poparcia kontynuacji wojny w Ukrainie. Według analityków ogłoszenie alarmu przeciwlotniczego, wycie syren na ulicach Moskwy oraz masowe komunikaty wysyłane poprzez SMS-y w niedzielny poranek wymusiłyby na mieszkańcach udanie się do schronów i paraliż lokali wyborczych.
Wojna w Ukrainie. Kreml wycisza alarmy przeciwlotnicze
Aby zapobiec tego typu sytuacji, władze podjęły decyzję o sztucznym wyciszeniu zagrożenia.
Choć przy znacznie mniejszych incydentach w przeszłości systemy ostrzegania w obwodzie moskiewskim działały automatycznie, 20 września nie uruchomiono ani syren, ani celowanych powiadomień na telefony komórkowe.
Zamiast ostrzec ludność, lokalne władze i służby techniczne zablokowały dostęp do mobilnego internetu i połączeń w wybranych rejonach, nie podając cywilom żadnego oficjalnego powodu, w praktyce odcinając ich od informacji o nadlatujących bezzałogowcach.
Gdy przerażeni mieszkańcy zaczęli masowo pisać w mediach społecznościowych, m.in. na profilu gubernatora Andrieja Worobjowa, z pytaniami, dlaczego nikt nie poinformował ich o niebezpieczeństwie, administracja po prostu wyłączyła możliwość dodawania komentarzy.
Ukraiński atak na Moskwę. Próba sparaliżowania wyborów
Ukraiński skomasowany atak uderzył bezpośrednio w strategiczne punkty infrastruktury paliwowej i logistycznej, kolejny raz obnażając dziury w rosyjskiej obronie przeciwlotniczej wokół stolicy.
Drony skutecznie uszkodziły kluczowe instalacje w rafinerii w Kapotnej odpowiedzialnej za około 40 proc. dostaw paliwa dla regionu stolicy.
Odłamki zestrzelonych bezzałogowców i same maszyny uderzyły m.in. w wieżowiec w rejonie ramenskim oraz w budynki w Sofijnie. Oficjalnie bilans ofiar w obwodzie wyniósł co najmniej dwie osoby zabite i około 20 rannych.
Na moskiewskich lotniskach: Wnukowo, Domodiedowo, Szeremietiewo, wdrożono plan "Kowior", co doprowadziło do opóźnienia lub odwołania ponad 400 rejsów.