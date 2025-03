Minister spraw zagranicznych nadmienił, że aby położyć kres rosyjskiej agresji w Ukrainie, Francja chce, żeby Stany Zjednoczone "użyły presji w celu doprowadzenia Władimira Putina do stołu negocjacyjnego i zgodziły się raz na zawsze położyć kres jego imperialistycznym ambicjom , które przybliżyły linię frontu".

Podczas poniedziałkowej rozmowy na antenie rozgłośn, Barrot odniósł się także do nieformalnego szczytu, jaki w weekend miał miejsce w Londynie, a w którym uczestniczyli przywódcy krajów europejskich. Francuski dyplomata nie krył zadowolenia z rezultatu, jaki w jego ocenie przyniosły rozmowy na temat Ukrainy. Jak ocenił, to, czego byliśmy świadkami, to "przebudzenie całej części Europejczyków, którzy nie chcieli dostrzec realiów sytuacji".