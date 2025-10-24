W skrócie Francja zadeklarowała gotowość wysłania swoich żołnierzy na Ukrainę w 2026 roku w ramach gwarancji bezpieczeństwa, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział nową transzę pomocy militarnej dla Ukrainy, obejmującą pociski Aster oraz samoloty Mirage.

Francuski generał stwierdził, że armia Francji musi stać się w ciągu trzech do czterech lat gotowa na ewentualne starcie z Rosją.

- Będziemy gotowi wysłać żołnierzy w ramach gwarancji bezpieczeństwa, jeśli zajdzie taka potrzeba, by wesprzeć Ukraińców - powiedział w czwartek generał Pierre Schill podczas przesłuchania przed komisją bezpieczeństwa we francuskim parlamencie.

Wcześniej o gotowości do wysłania europejskich wojsk na Ukrainę mówił również sekretarz obrony Wielkiej Brytanii John Healey. Według niego żołnierze będą gotowi do wyjazdu na Ukrainę w ciągu kilku tygodni. Najpierw jednak musiałoby dojść do porozumienia w sprawie zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą.

W środę generał Fabien Mandon będący dowódcą francuskich sił obronnych stwierdził, że armia Francji musi stać się w ciągu trzech do czterech lat gotowa na ewentualny konflikt z Rosją.

Wojna w Ukrainie. Francja zapowiada wsparcie dla Kijowa

Francja zapowiedziała również kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy. Kijów otrzyma m.in. pociski Aster do systemów obrony powietrznej SAMP/T oraz francuskie myśliwce Mirage 2000-5F.

- W najbliższych dniach dostarczymy dodatkowe pociski Aster, nowe programy szkoleniowe i nowe samoloty Mirage - powiedział w piątek prezydent Emmanuel Macron podczas szczytu Koalicji Chętnych odbywającego się w Londynie.

- Bardzo ważne jest, aby kontynuować nasze wysiłki na rzecz wsparcia Ukrainy i zwiększyć presję na Rosję - dodał.

