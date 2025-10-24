Wojna w Ukrainie
Francuscy żołnierze pojadą na Ukrainę? "Będziemy gotowi"

Francja będzie gotowa w przyszłym roku, by wysłać na Ukrainę swoich żołnierzy - przekazał szef sztabu sił lądowych francuskiej armii gen. Pierre Schill. Z kolei prezydent Emmanuel Macron poinformował o przekazaniu Ukraińcom nowej transzy pomocy militarnej.

Szef sztabu sił lądowych francuskiej armii gen. Pierre Schill
W skrócie

  • Francja zadeklarowała gotowość wysłania swoich żołnierzy na Ukrainę w 2026 roku w ramach gwarancji bezpieczeństwa, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  • Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział nową transzę pomocy militarnej dla Ukrainy, obejmującą pociski Aster oraz samoloty Mirage.
  • Francuski generał stwierdził, że armia Francji musi stać się w ciągu trzech do czterech lat gotowa na ewentualne starcie z Rosją.
- Będziemy gotowi wysłać żołnierzy w ramach gwarancji bezpieczeństwa, jeśli zajdzie taka potrzeba, by wesprzeć Ukraińców - powiedział w czwartek generał Pierre Schill podczas przesłuchania przed komisją bezpieczeństwa we francuskim parlamencie.

Wcześniej o gotowości do wysłania europejskich wojsk na Ukrainę mówił również sekretarz obrony Wielkiej Brytanii John Healey. Według niego żołnierze będą gotowi do wyjazdu na Ukrainę w ciągu kilku tygodni. Najpierw jednak musiałoby dojść do porozumienia w sprawie zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą.

    W środę generał Fabien Mandon będący dowódcą francuskich sił obronnych stwierdził, że armia Francji musi stać się w ciągu trzech do czterech lat gotowa na ewentualny konflikt z Rosją.

    Wojna w Ukrainie. Francja zapowiada wsparcie dla Kijowa

    Francja zapowiedziała również kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy. Kijów otrzyma m.in. pociski Aster do systemów obrony powietrznej SAMP/T oraz francuskie myśliwce Mirage 2000-5F.

    - W najbliższych dniach dostarczymy dodatkowe pociski Aster, nowe programy szkoleniowe i nowe samoloty Mirage - powiedział w piątek prezydent Emmanuel Macron podczas szczytu Koalicji Chętnych odbywającego się w Londynie.

    - Bardzo ważne jest, aby kontynuować nasze wysiłki na rzecz wsparcia Ukrainy i zwiększyć presję na Rosję - dodał.

    Źródło: BFMTV

