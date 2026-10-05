W skrócie Prezydent Ukrainy zapowiedział, że ukraińscy piloci będą szkoleni na myśliwcach Rafale we Francji.

Zełenski dodał, że przygotowywane są nowe dostawy sprzętu obronnego dla Ukrainy. Podziękował prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi za okazane wsparcie.

Poruszony został też temat współpracy nad uruchomieniem produkcji francuskich pocisków w Ukrainie w ramach inicjatywy FREYJA, mającej wzmocnić europejską obronę przed pociskami balistycznymi.

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Szkolenie ukraiński pilotów we Francji ma rozpocząć się "w niedalekiej przyszłości". Żołnierze będą mieli okazję przetestować wielozadaniowe myśliwce Rafale.

"To mocny krok dla ukraińskiego lotnictwa bojowego" - stwierdził we wpisie na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że rozmawiał na ten temat z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i był to w jego ocenie dobrze spożytkowany czas.

Jak podaje Unian, w listopadzie 2025 roku Ukraina podpisała deklarację dotyczącą możliwości zakupu od Francji 100 myśliwców Rafale F4 do 2035 roku. W marcu 2026 roku Zełenski poinformował o decyzji dotyczącej dokonania przedpłaty, aby móc otrzymać pierwsze samoloty.

Zełenski rozmawiał z Macronem. Francja zaangażowana w projekt FREYJA

Poniedziałkowa rozmowa Zełenskiego z Macronem miała także dotyczyć prac nad utworzeniem zakładu produkcyjnego w Ukrainie, który posłuży m.in. do wytwarzania francuskich pocisków w ramach inicjatywy obronnej FREYJA.

Francja jest jednym z członków założycieli powołanej w lipcu koalicji antybalistycznej, której celem jest budowa nowego europejskiego systemu obrony przed pociskami balistycznymi. Rozwijany w jej ramach projekt FREYJA ma łączyć ukraińskie rakiety przechwytujące z europejskimi radarami, czujnikami i systemami dowodzenia.

"Dziękuję za pełne wsparcie Francji" - napisał ukraiński lider. "Omówiliśmy eskalację terroryzmu ze strony Rosji i nasze potrzeby obronne. Nowe dostawy sprzętu obronnego są obecnie przygotowywane, a my oczekujemy, że nowy pakiet dotrze do Ukrainy wkrótce. Omówiliśmy jego zawartość" - poinformował Zełenski.

Agresja Rosji. Macron o "pełnym poparciu dla obrony Ukrainy"

Emmanuel Macron również publicznie skomentował rozmowę z Zełenskim. We wpisie na platformie X stwierdził, że Francja wyraża swoje poparcie dla Ukrainy w czasie, gdy rosyjska ofensywa tkwi w martwym punkcie.

"Francja i Europa będą kontynuować sprawowanie swoich obowiązków, wspierając Ukrainę i poszukując wszystkich możliwości, aby oszczędzić cierpień cywilom, uzyskać redukcję działań wojennych i promować ideę sprawiedliwego i trwałego pokoju, z poszanowaniem praw Ukrainy oraz w celu wzmocnienia bezpieczeństwa na naszym kontynencie" - napisał.

Macron podkreślił, że Francuzi nie ugną się pod wpływem rosyjskich gróźb. Jego zdaniem Rosja, kształtując swoją politykę zagraniczną, powinna mieć na uwadze, że czas nie działa na jej korzyść.

Źródło: Unian



