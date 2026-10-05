W skrócie
- Prezydent Ukrainy zapowiedział, że ukraińscy piloci będą szkoleni na myśliwcach Rafale we Francji.
- Zełenski dodał, że przygotowywane są nowe dostawy sprzętu obronnego dla Ukrainy. Podziękował prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi za okazane wsparcie.
- Poruszony został też temat współpracy nad uruchomieniem produkcji francuskich pocisków w Ukrainie w ramach inicjatywy FREYJA, mającej wzmocnić europejską obronę przed pociskami balistycznymi.
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Szkolenie ukraiński pilotów we Francji ma rozpocząć się "w niedalekiej przyszłości". Żołnierze będą mieli okazję przetestować wielozadaniowe myśliwce Rafale.
"To mocny krok dla ukraińskiego lotnictwa bojowego" - stwierdził we wpisie na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że rozmawiał na ten temat z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i był to w jego ocenie dobrze spożytkowany czas.
Jak podaje Unian, w listopadzie 2025 roku Ukraina podpisała deklarację dotyczącą możliwości zakupu od Francji 100 myśliwców Rafale F4 do 2035 roku. W marcu 2026 roku Zełenski poinformował o decyzji dotyczącej dokonania przedpłaty, aby móc otrzymać pierwsze samoloty.
Zełenski rozmawiał z Macronem. Francja zaangażowana w projekt FREYJA
Poniedziałkowa rozmowa Zełenskiego z Macronem miała także dotyczyć prac nad utworzeniem zakładu produkcyjnego w Ukrainie, który posłuży m.in. do wytwarzania francuskich pocisków w ramach inicjatywy obronnej FREYJA.
Francja jest jednym z członków założycieli powołanej w lipcu koalicji antybalistycznej, której celem jest budowa nowego europejskiego systemu obrony przed pociskami balistycznymi. Rozwijany w jej ramach projekt FREYJA ma łączyć ukraińskie rakiety przechwytujące z europejskimi radarami, czujnikami i systemami dowodzenia.
"Dziękuję za pełne wsparcie Francji" - napisał ukraiński lider. "Omówiliśmy eskalację terroryzmu ze strony Rosji i nasze potrzeby obronne. Nowe dostawy sprzętu obronnego są obecnie przygotowywane, a my oczekujemy, że nowy pakiet dotrze do Ukrainy wkrótce. Omówiliśmy jego zawartość" - poinformował Zełenski.
Agresja Rosji. Macron o "pełnym poparciu dla obrony Ukrainy"
Emmanuel Macron również publicznie skomentował rozmowę z Zełenskim. We wpisie na platformie X stwierdził, że Francja wyraża swoje poparcie dla Ukrainy w czasie, gdy rosyjska ofensywa tkwi w martwym punkcie.
"Francja i Europa będą kontynuować sprawowanie swoich obowiązków, wspierając Ukrainę i poszukując wszystkich możliwości, aby oszczędzić cierpień cywilom, uzyskać redukcję działań wojennych i promować ideę sprawiedliwego i trwałego pokoju, z poszanowaniem praw Ukrainy oraz w celu wzmocnienia bezpieczeństwa na naszym kontynencie" - napisał.
Macron podkreślił, że Francuzi nie ugną się pod wpływem rosyjskich gróźb. Jego zdaniem Rosja, kształtując swoją politykę zagraniczną, powinna mieć na uwadze, że czas nie działa na jej korzyść.
Źródło: Unian