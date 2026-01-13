W skrócie Francja naciska na ograniczenie finansowania ukraińskiej obronności do europejskich firm zbrojeniowych, co budzi sprzeciw Niemiec i Holandii.

Spór dotyczy głównie ewentualnego zakupu amerykańskiej broni przez Ukrainę.

Grecja i Cypr popierają podejście Francji, podczas gdy Niemcy sugerują preferencyjne warunki dla firm i krajów, które udzieliły Ukrainie największego wsparcia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Serwis Politico poinformował, że prezydent Francji Emmanuel Macron jest skłonny przyznać preferencyjne traktowanie unijnym firmom zbrojeniowym, aby wzmocnić przemysł zbrojeniowy w krajach UE.

Z doniesień serwisu wynika, że może do tego dojść, nawet jeśli oznacza to, że Kijów nie będzie mógł zakupić potrzebnego do obrony przed Rosją sprzętu.

Wojna w Ukrainie. Rodzi się spór o finansowanie Kijowa

Z dokumentów, do których dotarło Politico, wynika, że większość krajów uważa, że Kijów musi mieć większą swobodę w wydatkowaniu środków pakietu finansowego Unii Europejskiej. Innego zdania jest jednak rząd w Paryżu.

Krytycy, na których powołuje się serwis, twierdzą, iż naciski Francji na wprowadzenie ścisłej klauzuli "kupuj produkty europejskie" ograniczyłyby możliwości Kijowa i jego zdolności do obrony przed Rosją.

"Ukraina pilnie potrzebuje sprzętu wyprodukowanego przez kraje trzecie, zwłaszcza systemów obrony powietrznej i myśliwców przechwytujących wyprodukowanych w USA, amunicji i części zamiennych do samolotów F-16 oraz zdolności do przeprowadzania uderzeń głębinowych" - napisał holenderski rząd w liście do innych krajów UE.

Wsparcie dla Ukrainy. Pomysł Francji popiera Grecja i Cypr

Politico, powołując się na dyplomatów biorących udział w rozmowach, dodało, że jedynie Grecja i Cypry popierają Francję w dążeniu do ograniczenia opisywanego programu do firm z UE.

Pomysłu Francji stanowczo odsuwają natomiast Niemcy, które obawiają się, że "nałoży to na Ukrainę nadmierne ograniczenia w zakresie obrony".

Francuski rząd twierdzi jednak, że Bruksela powinna starać się uzyskać jak największe korzyści z finansowania Ukrainy. Krytycy tego podejścia podkreślają, że wzmocnienie obronności Ukrainy przed Rosją powinno być nadrzędnym priorytetem dla UE.

Niemcy chcą preferencyjnego traktowania firm wspierających Kijów

Tymczasem Niemcy zasugerowały preferencyjne traktowanie firm z krajów UE, które udzieliły Ukrainie największego wsparcia finansowego. Politico zaznaczyło, że byłoby to korzystne dla Berlina, który jest jedną ze stolic, które najbardziej wspierają Kijów.

"Niemcy domagają się, aby logika nagradzania silnego wsparcia dwustronnego (pierwotnie zaproponowanego przez Komisję dla krajów trzecich) została zastosowana również do państw członkowskich" - podkreślił w liście do państw UE rząd w Berlinie.

Niemieccy politycy zaznaczają, że pomogłoby to zachęcić inne kraje do przeznaczenia większych środków na rzecz Ukrainy.

Unia Europejska udzieli Ukrainie wsparcia finansowego

Przypomnijmy, że kraje Unii Europejskiej zgodziły się na udzielenie Ukrainie pomocy finansowej w wysokości 90 miliardów euro podczas grudniowego szczytu. UE będzie jednak jeszcze musiała wynegocjować formalne warunki tego wsparcia.

Dyplomaci, na których powołuje się Politico, poinformowali, że oczekuje się, iż ponad dwie trzecie funduszy Komisji Europejskie zostanie przeznaczone na wydatki wojskowe, a nie na "zwykłe wsparcie budżetowe".

Pojawiające się naciski ze strony Francji mają natomiast być elementem ofensywy mającej na celu zablokowanie przepływu pieniędzy do Waszyngtonu. To ze względu na pogłębiający się konflikt w NATO związany z m.in. zakusami Donalda Trumpa dotyczącymi Grenlandii.

Źródło: Politico

Weto prezydenta do ustawy cyfrowej. Bosak w ''Śniadaniu Rymanowskiego'': Urzędnik premiera decydowałby, co zostaje w internecie, a co nie Polsat News Polsat News