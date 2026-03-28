W skrócie Jedna z największych fabryk materiałów wybuchowych w Rosji oraz strategiczna rafineria zostały zaatakowane w nocy przez Ukrainę, wywołując eksplozje i pożary w kilku regionach.

Według agencji Unian fabryka Promsintez w obwodzie samarskim, ponad 850 km od granicy z Ukrainą, ucierpiała w wyniku ataku pociskiem manewrującym FP-5 Flamingo.

Rafineria w Jarosławiu, jedna z pięciu największych w Rosji, została zaatakowana przez drony, a w regionie moskiewskim słychać było eksplozje oraz pojawiły się doniesienia o zestrzeleniu dwóch bezzałogowców.

W nocy z piątku na sobotę kilka regionów Rosji zostało zaatakowanych przez drony i rakiety. Ukraińskie media donoszą o zniszczeniu fabryki materiałów wybuchowych w obwodzie samarskim i strategicznej rafinerii w Jarosławiu.

Rosja: Ukraina użyła rakiet Flamingo. Celem ważna fabryka

Agencja Unian opisuje, że ucierpiała fabryka Promsintez w Czapajewsku w obwodzie samarskim, ponad 850 km od granicy z Ukrainą. Obecnie zakład ten jest jednym z największych producentów materiałów wybuchowych w Rosji.

To nie pierwszy raz, gdy Ukraina bierze sobie na cel przedsiębiorstwo, ale wyjątkowe jest to, że tym razem został on przeprowadzony za pomocą pocisku manewrującego Flamingo - donoszą serwisy Exilenova+ i Cyber Boroshno.

"Opublikowano zdjęcie pocisku, który zaatakował przedsiębiorstwo. Okazało się, że to pocisk FP-5 Flamingo. Zlokalizowano również nagranie wideo z uderzenia i eksplozji w strefie produkcyjnej, gdzie syntetyzuje się materiały wybuchowe" - pisze Cyber Boroshno.

Unian dodaje, że zakład zajmuje się produkcją materiałów wybuchowych przeznaczonych do szerokiej gamy amunicji, bomb lotniczych i pocisków rakietowych. Siły Zbrojne Ukrainy atakowały fabrykę w marcu i kwietniu 2025 roku. W ich wyniku zakład wstrzymywał prace.

Kolejna rafineria w ogniu. Należy do pierwszej piątki w całej Rosji

Drony zaatakowały również rafinerię ropy naftowej w Jarosławiu, jedną z największych w Rosji. W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o eksplozjach, a później także nagrania ukazujące pożar na terenie obiektu. Według serwisu Exilenova+ płoną m.in. zbiorniki z gotowymi produktami naftowymi.

Rafineria w Jarosławiu należy do pierwszej piątki tego typu zakładów w Rosji pod względem mocy przerobowych. Unian podaje, że może przetworzyć ponad 15 milionów ton ropy naftowej rocznie.

Eksplozje słychać było również w obwodzie moskiewskim. Rosyjskie władze oświadczyły, że zestrzelono dwa bezzałogowce, które miały zbliżać się do Moskwy.

Wcześniej w wyniku ukraińskich ataków załadunek ropy naftowej wstrzymały rosyjskie porty nad Morzem Bałtyckim w Ust-Łudze i Primorsku, a prace wstrzymała jedna z największych rafinerii ropy w Rosji - Kinef w mieście Kiriszy.

