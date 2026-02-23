W skrócie Danyło Hetmancew ostrzega, że w kwietniu Ukraina nie będzie miała środków na pokrycie wydatków.

Parlament blokuje ustawy o pomocy finansowej mimo umów z międzynarodowymi partnerami.

IMF rozważa porozumienie pożyczkowe na 8,1 mld dolarów dla Ukrainy, które umożliwi odblokowanie kolejnej pomocy.

Deputowany i przewodniczący Komisji Finansowej Rady Najwyższej Danyło Hetmancew w wywiadzie dla Forbes Ukraine stwierdził, że "sytuacja z podejmowaniem ważnych decyzji finansowych jest bardzo trudna".

- Nie wszyscy koledzy (z Rady i rządu - red.) mają przeczucie tragedii finansowej - mówił polityk. - Ja je mam, minister finansów je ma, bo rozumie, że w kwietniu nie będziemy mieli nic, by pokryć wydatki. Dziś już korzystamy z funduszy przeznaczonych na drugą połowę roku - wyjaśnił.

Wojna w Ukrainie a finanse. Trudna sytuacja w Kijowie

Hetmancew przypomniał, że rząd Ukrainy wcześniej zgodził się z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (IMF) na konkretne "kamienie milowe", które musi spełnić, by otrzymać transzę pieniędzy w ramach wsparcia finansowego. Chodzi m.in. o zmiany podatkowe i wprowadzenie VAT dla jednoosobowej działalności.

Problem jednak polega na tym - jak mówił ekspert - że rząd zgadza się na te reformy, a następnie próbuje je odłożyć w czasie. Jednocześnie wydaje pieniądze na program "narodowego cashbacku", który część polityków odrzuca jako nieefektywny.

Ekspert upomina ukraińskich polityków. "Tym razem sytuacja jest inna"

- Wszyscy myślą, że to (kryzys finansowy - red.) uda się jakoś przetrwać, bo wcześniej dawaliśmy radę przez to przebrnąć. Tym razem sytuacja jest inna - podsumował Hetmancew.

W ubiegły czwartek IMF ogłosił, że rozpatrzy porozumienie dotyczące pożyczki 8,1 mld dolarów dla Ukrainy, torując drogę do zatwierdzenia pakietu, który pomoże odblokować inne międzynarodowe wsparcie finansowe dla Kijowa - podała agencja Reutera.

Źródło: Unian

