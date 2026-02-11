W skrócie Według "Financial Times" Wołodymyr Zełenski 24 lutego ogłosi decyzję o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich i referendum w sprawie pokoju z Rosją.

Krok Kijowa ma być efektem presji ze strony Białego Domu, który domaga się od stron harmonogramu negocjacji i zakończenia wojny do czerwca.

Po raz ostatni wybory prezydenckie w Ukrainie były przeprowadzone przed rosyjską napaścią w 2019 r. Później nie pozwalał na to obowiązujący stan wojenny.

Według informacji "Financial Times" prezydent Ukrainy 24 lutego ma zamiar ogłosić decyzję o przeprowadzeniu wyborów i referendum. Tego dnia przypadać będzie czwarta rocznica rosyjskiej napaści.

"Ukraina rozpoczęła planowanie wyborów prezydenckich wraz z referendum w sprawie potencjalnego porozumienia pokojowego z Rosją" - podał dziennik.

Wojna w Ukrainie. "FT": Na wiosnę wybory i referendum

Przed tygodniem Wołodymyr Zełenski przekazał, że Donald Trump postawił Ukrainie i Rosji ultimatum, dotyczące zakończenia wojny. Waszyngton zagroził, że jeśli do czerwca nie uda się osiągnąć porozumienia, to USA mogą wycofać swój udział w procesie pokojowym.

Po raz pierwszy pomysł przeprowadzenia referendum w Ukrainie Wołodymyr Zełenski skomentował w grudniu. W rozmowie z Axios prezydent Ukrainy dopuścił wariant, w którym najbardziej kontrowersyjne elementy planu pokojowego, np. ustępstwa terytorialne, musiałyby zostać zatwierdzone przez naród.

- Wszelkie potencjalne kompromisy, dotyczące terytorium, powinny być rozstrzygane w głosowaniu powszechnym - mówił wówczas Zełenski.

Wojna w Ukrainie. USA wywierają presję ws. negocjacji

Według informacji, przekazanych przez Wołodymyra Zełenskiego, Waszyngton miał zażądać od Ukrainy i Rosji przejrzystego harmonogramu dalszych negocjacji.

- Amerykanie proponują, by strony zakończyły wojnę na początku tego lata i najpewniej będą wywierać presję zgodnie z tym harmonogramem. (...) Mówią, że chcą wszystko zakończyć do czerwca. I że zrobią wszystko, by zakończyć wojnę. Chcą jasnego harmonogramu wszystkich działań - oznajmił Zełenski w wypowiedzi dla dziennikarzy.

W zeszłym tygodniu w Abu Zabi po raz drugi przeprowadzono trójstronne rozmowy negocjacyjne. Szef ukraińskiej delegacji Rustem Umierow przekazał, że pertraktacje rozbito na pomniejsze zagadnienia, które szczegółowo będą omawianie w grupach roboczych.

"4 i 5 lutego delegacje Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej spotkały się na drugim trójstronnym spotkaniu w Abu Zabi, aby przyspieszyć działania na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Dyskusje były konstruktywne i koncentrowały się na tworzeniu warunków dla trwałego pokoju" - przekazał Umierow za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Podczas rozmów w Abu Zabi uzgodniono wymianę jeńców wojennych. Strony wymieniły po 157 żołnierzy.

Kijów zwraca uwagę na wybory połówkowe w USA. Ławrow o "długiej drodze" do pokoju

We wtorek negocjacje skomentował minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, twierdząc, że osiągnięcie porozumienia wciąż jest odległe.

- Negocjacje trwają, druga runda odbyła się w Abu Zabi - wciąż mamy przed sobą długą drogę - powiedział Ławrow w rozmowie z telewizją NTW.

Według prezydenta Ukrainy naciski ze strony Białego Domu, dotyczące osiągnięcia porozumień, wynikają z presji wyborów połówkowych, jakie zostaną przeprowadzone w USA na początku listopada.

- Jeśli chodzi o Amerykanów, prawdopodobnie będą mieli po prostu inny priorytet - Kongres. Rozumiemy, że poświęcą cały swój czas procesom wewnętrznym - wyborom, zmianom nastrojów społecznych. Wybory są dla nich zdecydowanie ważniejsze - powiedział Zełenski w rozmowie z dziennikarzami.

Źródło: "Financial Times", Reuters

