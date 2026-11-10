W skrócie Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że jego kraj nie weźmie udziału w finansowaniu kolejnej pożyczki dla Ukrainy o wartości 70 miliardów euro.

Fico określił propozycję niemieckiego kanclerza Friedricha Merza dotyczącą sprawiedliwego podziału pomocy dla Kijowa mianem szantażu i zapowiedział użycie weta.

Słowacki premier przyznał, że odbyte rozmowy z premierem Ukrainy Serhijem Koreckim na temat przyszłości wojny wprawiły go w stan szoku.

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Robert Fico podczas konferencji prasowej skomentował ostatnie konsultacje rządów Słowacji i Ukrainy. - Nie mam prawa ujawniać kulis i nigdy tego nie robię, ale odbyłem prywatną rozmowę z premierem Ukrainy i byłem nią zszokowany - stwierdził słowacki premier.

- Dosłownie zszokowany, jeśli chodzi o wojnę i dalszy rozwój wydarzeń w przyszłości - dodał.

Nowa pożyczka UE dla Ukrainy. Słowacja przeciwko

Fico skomentował również propozycję kanclerza Niemiec Friedricha Merza, by wszystkie państwa członkowskie UE w sprawiedliwy sposób uczestniczyły w przyszłym finansowaniu pomocy dla Ukrainy. Według Merza wszystkie kraje UE miałyby zgodzić się na to w ramach przyszłego budżetu Unii na lata 2028-2034.

- To, co robi kanclerz federalny, to typowy szantaż. A ja to odrzucam. Mamy takie samo prawo weta jak on - powiedział premier Słowacji.

- Słowacja nie będzie uczestniczyć w udzieleniu Ukrainie kolejnej pożyczki w wysokości 70 miliardów. Kropka. Skończyliśmy - dodał.

W grudniu ubiegłego roku UE przyznała Ukrainie pożyczkę w wysokości 90 mld euro. Kijów twierdzi jednak, że kwota ta okazała się niewystarczająca i potrzebuje dodatkowych 70 mld w przyszłym roku. Bruksela obiecała, że pokryje ok. 45 mld euro. Część państw członkowskich odmawia jednak dalszego wsparcia. Wśród nich znalazły się m.in. Węgry, Słowacja, Bułgaria i Czechy.



