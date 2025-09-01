Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Fico gra na dwóch fortepianach. Spotka się z Putinem i Zełenskim

Adrianna Rymaszewska

Adrianna Rymaszewska

Aktualizacja

Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że w piątek spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej jednak, jako jedyny przywódca z Unii Europejskiej, weźmie udział w chińskich obchodach zakończenia II wojny światowej. W Pekinie z kolei ma odbyć bilateralne rozmowy z Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem.

Robert Fico, mimo wojny w Ukrainie, cały czas utrzymuje kontakty z Władimirem Putinem
Robert Fico, mimo wojny w Ukrainie, cały czas utrzymuje kontakty z Władimirem PutinemRobert NemetiAFP

W skrócie

  • Robert Fico, jako jedyny przywódca Unii Europejskiej, weźmie udział w chińskich obchodach zakończenia II wojny światowej.
  • Premier Słowacji spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, wcześniej jednak odbędzie rozmowy z Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem.
  • Postawa Ficy budzi kontrowersje wśród europejskich polityków z powodu jego kontaktów z Kremlem i sprzeciwu wobec wsparcia Ukrainy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Spotkanie Fico-Zełenski zostało oficjalnie zapowiedziane w oświadczeniu wydanym w poniedziałek przez służby prasowe. O rozmowach wiadomo jedynie, że odbyć się mają we wschodniej Słowacji w najbliższy piątek.

Słowacja. Robert Fico spotka się z Wołodymyrem Zełenskim

W środę, przed spotkaniem z przywódcą Ukrainy, Robert Fico weźmie udział w wielkiej paradzie w Pekinie z okazji chińskiego zakończenia II wojny światowej. Tego samego dnia słowacki szef rządu odbędzie rozmowę z Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem.

Zobacz również:

Były prezydent Ukrainy wystąpił w nagraniu udostępnionym przez Rosjan
Ukraina - Rosja

Janukowycz przerwał milczenie, mówił o Ukrainie. "Zawsze byłem przeciwny"

Bartosz Przyborowski
Bartosz Przyborowski

    Przed wylotem do Chin Fico w ostrych słowach skrytykował polityków z pozostałych krajów Unii Europejskiej za to, że nie zdecydowali się udać do Państwa Środka.

    - Tworzy się nowy porządek świata, nowe zasady wielobiegunowego świata, nowy układ sił, co jest niezwykle ważne dla stabilności na świecie. Uczestniczenie w takich dyskusjach oznacza promowanie dialogu, a nie odgrywanie roli obrażonego małego dziecka - stwierdził.

    Robert Fico gości w Chinach. W planach rozmowy z Putinem i Jinpingiem

    Robert Fico należy do nielicznego grona europejskich polityków, którzy po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, utrzymują kontakty z Kremlem.

    Jego postawa od miesięcy budzi wielkie kontrowersje z uwagi na fakt, że głośno potępia on wspieranie Ukrainy i nie chce uniezależnić swojego kraju energetycznie od Rosji. W maju Fico zignorował sprzeciw instytucji unijnych i udał się na obchody Dnia Zwycięstwa w Moskwie.

    Zobacz również:

    Były premier Czech Andrej Babisz
    Świat

    Atak na wiecu wyborczym. Były premier Czech w szpitalu

    Aleksandra Czurczak
    Bartosz Przyborowski
    Aleksandra Czurczak, Bartosz Przyborowski

      Jak już wspomniano, w środę polityk weźmie udział w uroczystej paradzie w stolicy Chin, Putin z kolei przebywa obecnie w Tianjin na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Podczas parady natomiast ma zasiąść tuż obok Xi Jinpinga i północnokoreańskiego dyktatora Kim Dzong Una.

      Zobacz również:

      Prezydenci Rosji Władimir Putin i Iranu Masud Pezeszkian
      Świat

      Ważna rozmowa Putina w Chinach. W cztery oczy z bliskim sojusznikiem

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      Prezydent chce reparacji wojennych od Niemiec. Müller w ''Graffiti'': Naturalne po zbrodniczych działaniach, które realizowały NiemcyPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze