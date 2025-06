Rosyjskie działania ofensywne prowadzone są na wielu odcinkach frontu, jednak brakuje im wyszkolonej piechoty, co ogranicza możliwości zdobywania terytorium.

Eksperci "The Telegraph" oceniają, że rosyjska ofensywa w Ukrainie nie przynosi oczekiwanych efektów, a wojska utknęły na wielu odcinkach frontu.

Analitycy brytyjskiego dziennika przyjrzeli się działaniom rosyjskich wojsk, które od kilkudziesięciu dni prowadzą działania ofensywne na kilku kierunkach . Jak zauważono, ofensywa została zaplanowana i uruchomiona na bardzo długim odcinku frontu; od obwodu sumskiego, aż do dniepropietrowskiego.

"Moskwa spędziła zimowe miesiące na budowaniu zasobów ludzkich, udoskonalaniu taktyk i poprawie koordynacji ataków rakietowych i dronów. Na początku były oznaki, że to się opłaciło " - ocenili eksperci.

Analitycy zwrócili uwagę, że pierwsze dni maja przyniosły Rosjanom dobre informacje z frontu, jednak p o kilkunastu dniach "pęd kampanii osłabł" . Widać to szczególnie na dwóch kluczowych kierunkach czyli w rejonie miast Pokrowsk i Konstantynówka .

- Rosjanie nie mają teraz okazji, aby zacząć coś nowego . Letnia ofensywa będzie po prostu kontynuacją tego, co robili wiosną - przekonywała Angelika Evans, analityk z Instytutu Studiów nad Wojną. Według ekspert będziemy obserwowali powolny marsz, który będzie wiązał się z ogromnymi stratami w szeregach Rosji.

Według ukraińskiego eksperta wojskowego Pawła Narożnego rosyjskie wojsko ma przewagę w sprzęcie; m.in. dronach , ale nie przekłada się to na zdobycze terytorialne.

- Aby zdobyć Kramatorsk, Rosjanie będą potrzebowali dodatkowych 100 tysięcy żołnierzy - tłumaczył anonimowy ukraiński sierżant, przypominając, że do zdobycia Awdijiwki potrzeba było zaangażowania 40 tys. bojowników, a Bachmutu aż 70 tysięcy, wliczając w to dobrze wyszkolonych i chętnych do walki najemników z Grupy Wagnera.