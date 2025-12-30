W skrócie Na wojnie w Ukrainie odnotowano ogromne straty wśród rosyjskich żołnierzy, BBC potwierdziło tożsamość prawie 160 tysięcy poległych.

Wzrost liczby publikowanych nekrologów w rosyjskiej armii świadczy o intensyfikacji walk.

Rosja i Ukraina doświadczają poważnych strat osobowych, jednak Rosja nadal skutecznie uzupełnia braki nowymi rekrutami.

Prawie 160 tysięcy osób znalazło się na liście poległych na wojnie w Ukrainie Rosjan. Zestawienie przygotowała i omówiła stacja BBC.

Redakcja potwierdziła dokładne imiona i nazwiska ofiar, śledząc raporty, lokalne gazety, wpisy w mediach społecznościowych czy powstające nagrobki.

Faktycznie śmierć na froncie poniosło zdecydowanie więcej żołnierzy, ale strona rosyjska nie dzieli się szczegółowymi statystykami z opinią publiczną. Szacunkowo przyjmuje się, że wojna pochłonęła życie od 243 tys. do 352 tys. Rosjan.

Wojna w Ukrainie. Rosja masowo traci żołnierzy, wzrasta liczba nekrologów

Redakcja BBC zwróciła uwagę, że w 2025 roku w Rosji opublikowano o 40 proc. więcej nekrologów poległych żołnierzy niż w 2024 roku.

Większa liczba nekrologów może świadczyć o wzrastającej intensywności walk. W analizie zauważono, że najwięcej tekstów informujących o śmierci żołnierzy publikowano w październiku i listopadzie. Mowa o średnio 322 wzmiankach dziennie.

W publikacji portalu BBC pada jeszcze jedna istotna statystyka. "W ciągu ostatnich 10 miesięcy straty Rosji w wojnie z Ukrainą rosły szybciej niż kiedykolwiek od początku pełnoskalowej inwazji w 2022 roku" - czytamy. Nie podano jednak konkretnej liczby odnoszącej się do tego współczynnika.

Dziennikarze zauważyli pewną zależność - wzrastającą liczbę ofiar wśród Rosjan, którzy na wojnę z Ukrainą poszli w wyniku podpisanego z wojskiem kontraktu. Udział żołnierzy-ochotników w statystyce poległych wzrósł w ciągu roku ponad dwukrotnie i wynosi obecnie 33 proc.

Rosja rekrutuje żołnierzy na potęgę. Miedwiediew podał nowe statystyki

Rosja ma kilkukrotnie więcej obywateli niż Ukraina, dlatego może z łatwością zastępować poległych żołnierzy nowymi. Dodatkowo kusi wojskowych wysokimi zarobkami. Roczna służba w armii może przynieść do 10 mln rubli (równowartość około 460 tys. złotych).

Dmitrij Miedwiediew, zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, informował, że do października do wojska zgłosiło się 336 tys. osób. To ponad 30 tys. rekrutów miesięcznie.

Z kolei sekretarz generalny NATO Mark Rutte stwierdził, że miesięcznie na wojnie ginie 25 tys. Rosjan. "Jeśli obaj mają rację, Rosja nadal rekrutuje więcej żołnierzy, niż traci" - czytamy w analizie.

Wojna w Ukrainie. Zełenski zdradził, ilu Ukraińców zginęło na froncie

BBC podkreśla, że poważne straty na wojnie poniosła również Ukraina. W lutym 2025 roku Wołodymyr Zełenski szacował liczbę ofiar na 46 tys. osób. Dodatkowo blisko 400 tys. zostało rannych na polu walki.

"Opierając się na innych szacunkach i danych porównawczych, uważamy, że liczba zabitych Ukraińców wynosi już 140 tys." - czytamy w przedstawionej analizie.

W przypadku Rosji NATO szacuje liczbę zabitych i rannych na 1,1 mln osób. 250 tys. z nich to ofiary śmiertelne, reszta, czyli ponad 800 tys. ludzi zostało rannych.

Źródło: BBC

