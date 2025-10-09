W skrócie Rosjanie przedzierają się do Konstantynówki, a miasto coraz bardziej pogrąża się w ruinie.

Ukraiński wojskowy podkreśla, że jeśli Konstantynówka upadnie, podobny los może czekać Toreck i Czasiw Jar.

Siły rosyjskie prowadzą intensywne działania ofensywne w obwodzie donieckim.

Grupy sabotażowo-rozpoznawcze rosyjskiego wojska pojawiają się we wschodniej części Konstantynówki w obwodzie donieckim - poinformował na Telegramie starszy porucznik ukraińskich sił zbrojnych o pseudonimie "Aleks".

Jednocześnie wojskowy zwraca uwagę na powiązanie miasta z dwoma innymi położonymi w pobliżu miejscowościami: Czasiw Jar i Toreck.

"Pewnie to już nie ma większego znaczenia, bo wszystkie drogi prowadzą do Konstantynówki i tu powtórzę to, co mówiłem już wiele razy: To są powiązane kierunki i jeśli jeden z nich się zawali, drugi upadnie po nim" - napisał ukraiński oficer.

Konstantynówka popada w ruinę. Wojskowy o trudnej sytuacji

"W tej chwili mamy do czynienia z ofensywą wroga od strony Czasiw Jaru i Ołeksandro-Szultyne, grupy dywersyjne wroga okresowo pojawiają się we wschodniej części Konstantynówki, a samo miasto stopniowo popada w ruinę" - zaalarmował "Aleks".

Wojskowy podkreślał, że żołnierze ukraińskiej armii "godnie utrzymują się na swoich pozycjach", jednak dzięki odnoszonym przez Rosjan "sukcesom taktycznym", przeciwnik stopniowo zapewnia sobie "korzystniejszą pozycję operacyjną". A to - zdaniem oficera - może mieć fatalne konsekwencje.

"Ogólnie rzecz biorąc, tak jak wszędzie, sytuacja jest trudna i nie wiadomo, kiedy będzie łatwiej" - podsumował "Aleks".

Konstantynówka na celowniku Rosjan. Zaciskają pierścień wokół miasta

O postępach w rejonie Konstantynówki informuje w swoim najnowszym raporcie także amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną.

"Nagrania opublikowane 8 października wskazują, że siły rosyjskie wkroczyły niedawno do zachodniej części wsi Predteczyne, położonej na wschód od Konstantynówki.

ISW w nowej analizie przywołuje także niepotwierdzone twierdzenia jednego z rosyjskich blogerów wojskowych, który oświadczył, że siły rosyjskie posuwały się wzdłuż drogi łączącej Toreck z Konstantynówką.

Z ustaleń analityków wynika również, że we wtorek i środę siły rosyjskie zaatakowały na wschód od Konstantynówki w pobliżu Predteczyne; na południowy wschód od Konstantynówki w pobliżu Ołeksandro-Szultyne, na południe od Konstantynówki w pobliżu miejscowości Szczerbyniwka, Iwanopilla, Kłeban-Byk, Płeszczijiwka oraz na północ od Konstantynówki w okolicach Drużkiwki.

Doniesienia te wskazują, że Rosjanie zaciskają pierścień wokół miasta w obwodzie donieckim.

Eksperci ISW podają również, że w okolicach Konstantynówki oraz miejscowości Płeszczijiwka mają działać oddziały co najmniej czterech brygad, w tym operatorzy dronów.

Wojna w Ukrainie. Ofensywa w obwodzie donieckim. Rosjanie przedzierają się lasami

Według ukraińskiego sztabu generalnego od środowego poranka do wieczora na linii frontu odnotowano 162 starcia bojowe. Najwięcej miało miejsce w okolicach Pokrowska, gdzie Rosjanie zaatakowali 37 razy.

Wcześniej ukraiński oficer "Alex" mówił o trudnej sytuacji w rejonie Siewierska i Łymana. Według wojskowego siły rosyjskie prowadzą też aktywne działania ofensywne w regionie wsi Jampol w obwodzie donieckim. W obu tych miejscach Rosjanie próbują przedzierać się przez lasy.

